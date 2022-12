Le fils de la chanteuse Tina Turner est mort à 62 ans

Ronnie Turner, fils de l'icône du rock Tina Turner, est décédé en Californie. 'Ronnie, tu as quitté ce monde bien trop tôt. Avec tristesse, je ferme les yeux et je pense à toi, mon fils bien-aimé', a écrit Tina Turner, âgée de 83 ans, vendredi sur Instagram.

La femme de Ronnie Turner, la chanteuse Afida Turner, a écrit sur Instagram qu'elle avait perdu son mari et son 'meilleur ami'. Ronnie Turner, issu du mariage de Tina et Ike Turner, était âgé de 62 ans. Ni Tina Turner ni Afida Turner, qui est née en France, n'ont donné d'indications sur la cause du décès.

Selon 'People.com', la police de Los Angeles a indiqué que des agents de police avaient été appelés à l'adresse de Ronnie Turner à Encino, au nord de Los Angeles, en raison d'un décès. 'TMZ.com' a parlé d'un appel d'urgence pour des problèmes respiratoires. L'équipe de porte-parole de Tina Turner n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de l'agence de presse allemande.

Tina Turner ('What's Love Got To Do With It'), qui vit dans la région zurichoise en Suisse avec son mari allemand Erwin Bach, a ainsi perdu son deuxième fils biologique. Craig Raymond Turner, issu de sa relation avec le saxophoniste américain Raymond Hill, était décédé en 2018 à l'âge de 59 ans.

Ronnie, fils du guitariste Ike Turner (1931-2007), était né en 1960. Ike Turner a eu deux autres fils d'une relation précédente, qui ont été adoptés par Tina Turner.

/ATS