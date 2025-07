Le festival du Gurten a attiré 98'000 personnes

Les organisateurs du festival du Gurten ont tiré samedi un bilan positif de la 42e édition. Pendant quatre jours, la manifestation bernoise a attiré 98'000 personnes, bénévoles compris.

Le directeur du festival Bobby Bähler a déclaré samedi après-midi devant les médias qu'il n'y avait guère eu d'incidents majeurs. Pour sa dernière soirée samedi, le festival attendait les têtes d'affiche Max Herre et Joy Denalane ainsi que la superstar américaine Will Smith.

Malgré la pluie, le dernier jour du festival se déroule à guichets fermés, avec 25'000 personnes attendues. A l'exception des entrées journalières du jeudi, les organisateurs ont réussi à écouler tous les billets. Plus de 45'000 visiteurs uniques se sont rendus sur la grande colline qui surplombe la capitale.

Cela correspond presque au record de fréquentation de 2023. Cette année-là, le festival qui avait duré un jour de plus en raison d'un jubilé avait enregistré 98'500 entrées.

L'année dernière, environ 73'000 personnes avaient assisté au festival selon les chiffres officiels. Il s'est avéré par la suite qu'une erreur technique dans le système de réservation avait entraîné la délivrance de 7500 entrées de trop le vendredi.

Nouvelle route d'accès

Contrairement à l'année dernière, il n'y a pas eu de temps d'attente inhabituel cette année, ce qui est sans doute lié au trajet supplémentaire à pied à partir de Blinzern. Plus de 20% des visiteurs ont opté pour cet itinéraire. En outre, pour la première fois, un système de feux de signalisation en ligne indiquait les temps d'attente pour les trajets et les toilettes. Environ 10'000 personnes s'y sont connectées, selon M. Bähler.

L'un des points forts de cette édition a été la projection publique spontanée du quart de finale de l'Euro féminin entre la Suisse et l'Espagne (0-2). Entre 6000 et 8000 personnes ont suivi le match vendredi soir, estime Bobby Bähler. Et d'ajouter: 'Nous sommes contents d'avoir pu contribuer à soutenir notre équipe'.

Annulation

L'annulation à court terme de la tête d'affiche du mercredi, Nina Chuba, pour cause de maladie, a en revanche constitué un défi. L'équipe du festival a toutefois réussi à trouver un remplaçant, le rappeur allemand Ski Aggu. En tout, 65 groupes et 78 DJs se sont produits durant le festival, dont 82 artistes féminines.

La pression politique des semaines précédant le festival a également été difficile, a relevé M. Bähler, en faisant référence à l'engagement controversé de Macklemore. 'Mais nous sommes satisfaits de la manière dont cela s'est déroulé'. La prestation du rappeur américain a été très suivie. La colline devant la scène principale était pleine à craquer.

Les organisateurs se sont également montrés satisfaits de la nouvelle scène 'Forum', sur laquelle des podcasts en direct et des prestations de stand-up ont complété le programme musical, même si le démarrage a été 'un peu difficile', selon le responsable de la programmation Christoph Haller.

Avec un temps humide le mercredi, l'affluence a été modeste. 'Mais ensuite, ça n'a fait que monter.' Pour préparer les années à venir, le festival va maintenant recueillir les réactions du public et élargir l'offre en conséquence, a-t-il précisé.

L'année prochaine, le festival du Gurten aura lieu du 15 au 18 juillet.

/ATS