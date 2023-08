Le festival Cirque au Sommet prend ses quartiers à Crans-Montana

La 7e édition du festival Cirque au Sommet s'ouvre mardi à Crans-Montana. Entre le 8 et le 13 août, 12 compagnies feront leurs numéros dans la station valaisanne.

Cette année, le festival fait la part belle aux rencontres interculturelles avec au programme notamment, le Groupe Acrobatique de Tanger. Après avoir tourné en France et en Espagne, la compagnie débarque sur 'la plus haute scène d'Europe' avec 'une véritable ode à la jeunesse marocaine', indique à Keystone-ATS la porte-parole de l'événement.

Plusieurs représentations du spectacle, intitulé FIQ! (Réveille-toi!), sont prévues à l'Arena Village du Cirque, l'une des cinq scènes de l'événement. Humour et émotions garantis, promet-elle.

Une cantine binationale

Autre ambiance non moins magique avec La Cantina, fruit d'une collaboration entre artistes suisses et mexicains. Le cabaret-spectacle a pour décor une cantine, 'lieu de tous les possibles où se mêlent saveurs et délices, traditions et cultures, spectaculaires et intimes'.

La création, emmenée par la Valaisanne Catherine Travelletti et l'Espagnol Joan Ramon Graell, sera jouée au Mexique à l'automne, avant de revenir en décembre au Spot à Sion. A Crans-Montana, elle sera présentée le 12 août à 21h00.

Trente-et-une représentations

La 7e édition du festival Cirque au Sommet propose cette année 31 représentations, dont 14 gratuites, précise la porte-parole de l'événement. Elle s'ouvre mardi à 14h00 avec le spectacle La Boule qui prendra place sur la scène altitude, installée à 2200 mètres, le barrage-voûte de Tseuzier, en toile de fond.

/ATS