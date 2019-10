« Le dictateur » de Charlie Chaplin au Théâtre de la ville de Berne

'Le dictateur' est un film satirique dans lequel Charlie Chaplin tournait en ridicule Adolf Hitler et l'Allemagne nazie en 1940. Près de 80 ans plus tard, le Théâtre de la ville de Berne en tire une adaptation pour la scène en allemand. La Première: le 19 octobre.

Environ un an après le début de la Seconde Guerre mondiale, la satire de Chaplin dénonce les agissements des dictateurs Adenoïd Hynkel et Benzino Napoleoni, son homologue italien. Le film de Chaplin a créé des images et des scènes ancrées dans la mémoire collective.

C'est d'ailleurs un des obstacles que le metteur en scène turco-suisse Cinan Inan a dû surmonter pour proposer la version théâtrale de ce film, a-t-il expliqué à Keystone-ATS.

Cinan Inan a reçu les droits et le scénario du film de la famille Chaplin: ce dernier ne contient que les dialogues, mais pas de directives. 'Un grand honneur', a-t-il souligné. 'Les Chaplin voulaient savoir comment nous allions travailler.'

Le metteur en scène a ainsi décidé de rester le plus près possible du film. Il joue par exemple sur le noir et le blanc, de la conception de la scène à l'éclairage en passant par les costumes. Mais il n'oublie pas la couleur lors de quelques moments-clés.

Même si la mise en scène est proche de l'original, le spectateur de 2019 retrouve des parallèles entre la rhétorique de Hynkel et celle d'un Donald Trump, d'un Kim Jong Un ou d'un Björn Höcke, le politicien allemand du parti AfD. 'Il s'agit de la manière dont les populistes séduisent avec leur langage et comment nous parvenons à y résister. Les humains doivent retrouver la décence de mieux se traiter les uns les autres', conclut le metteur en scène.

