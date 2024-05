Le concert de la soprano russe Anna Netrebko annulé à Lucerne

La soprano vedette russe Anna Netrebko ne se produira finalement pas à Lucerne. Le concert prévu le 1er juin au Centre culturel et des congrès de Lucerne (KKL) a été annulé sous pression du gouvernement lucernois.

'Le KKL n'est pas disponible pour le concert d'Anna Netrebko le 1er juin prochain', a écrit mercredi la Luzerner Zeitung. La perception publique de la soliste reste controversée, poursuit le KKL dans une prise de position écrite, que l'agence Keystone-ATS a pu se procurer.

Crainte pour l'ordre public

La raison de l'annulation est la proximité temporelle et géographique de la représentation avec la conférence de paix sur l'Ukraine, prévue les 15 et 16 juin au Bürgenstock (NW). Les autorités cantonales et municipales ont demandé au KKL d'annuler la manifestation, car 'il faut s'attendre à une menace pour l'ordre public'.

Interrogé à ce sujet, Armin Hartmann (UDC), directeur de l'éducation et de la culture du canton de Lucerne, a déclaré que le gouvernement lucernois avait mis en garde contre des débordements et des protestations 'qui pourraient menacer la situation sécuritaire de la population'. Dans une lettre, le Conseil d'Etat a exprimé 'l'attente sans équivoque' que le concert prévu soit annulé.

Anna Netrebko dit de son côté regretter cette annulation unilatérale 'contraire aux obligations contractuelles avec les organisateurs'. Son management a indiqué par écrit que la conférence pour la paix n'avait lieu que deux semaines après la date du concert. En outre, aucune de ses presque 100 représentations depuis mars 2022 n'a entraîné de trouble à l'ordre public.

Concert déjà repoussé

Certains prêtent à l'artiste une proximité avec le dirigeant russe Vladimir Poutine. Elle avait notamment fêté son 50e anniversaire au Kremlin en 2014 et s'était affichée la même année avec un drapeau de la Nouvelle-Russie et un leader séparatiste prorusse de l'Est de l'Ukraine.

Elle avait été de plus en plus critiquée après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Il s'en était suivi l'annulation de concerts et de représentations aux Etats-Unis et dans plusieurs pays occidentaux. L'équipe de la chanteuse souligne toutefois qu'Anna Netrebko, qui vit en Autriche et en possède la nationalité, a fait plusieurs déclarations dans lesquelles elle s'est prononcée contre la guerre et a appelé à la paix en Ukraine.

La représentation était initialement prévue pour juin 2022, mais avait finalement été repoussée de deux ans: en raison du Covid, selon le management de Mme Netrebko; parce que la Russie avait envahi l'Ukraine peu avant, dit-on à Lucerne.

/ATS