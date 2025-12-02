Le cinéma suisse décroche trois nominations aux « Oscars européens »

Le cinéma suisse place trois de ses films sur la liste des nominations pour la 38e édition du Prix du cinéma européen, les 'Oscars européens'. 'Sirât', un road-movie désertique du Français Oliver Laxe, caracole en tête toutes catégories confondues.

Avec neuf nominations, 'Sirât' devance de peu 'Sentimental Value' du Norvégien Joachim Trier et 'In die Sonne schauen' (Les échos du passé/Sound of falling) de la Berlinoise Mascha Schilinski, qui en comptent chacun huit.

Côté suisse, l'Argovien Fabian Gamper, 40 ans, est nommé dans la catégorie 'Directeur européen de la photographie' pour 'In die Sonne schauen'. L'actrice allemande Leonie Benesch est elle en lice pour le prix de la meilleure actrice dans le rôle principal du film suisse 'En première ligne' de Petra Volpe.

Un film d’animation en stop motion, une coproduction minoritaire suisse de la maison de production et de réalisation Nadasdy à Genève, a aussi retenu l'attention du jury. 'Olivia et le Tremblement de terre invisible' d'Irene Iborra Rizo est nommé dans les catégories 'Film européen' et 'Long métrage d'animation européen'.

