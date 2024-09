Le ciné-bus de « Roadmovie » reprend du service

Le ciné-bus de l'association Roadmovie reprend la route. Jusqu'au 21 novembre, des projections du film 'Ciao-Ciao Bourbine' sont prévues notamment dans des communes genevoises et vaudoises.

Chaque automne depuis 2003, Roadmovie parcourt toute la Suisse et fait halte dans des communes qui n'ont pas ou plus de cinéma, rappelle lundi un communiqué de l'association. Ainsi, salles de gymnastique et autres salles communales se transforment en cinéma le temps d'une journée et d'une soirée pour célébrer le 7e art.

Le programme comporte exclusivement des films suisses, avec une partie destinée aux élèves des classes de primaire l'après-midi, et une deuxième le soir pour l'ensemble de la population.

Cette année, le bus débutera sa tournée romande en terres genevoises à Choulex le 30 septembre, puis à Satigny le 1er octobre, où le film Ciao-Ciao Bourbine de Peter Luisi sera projeté. Des dates sont aussi prévues entre autres à Perrefitte (BE), Grandfontaine (JU), Essertines-sur-Yverdon (VD) ou encore Hautemorges (VD).

