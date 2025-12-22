Le chanteur britannique Chris Rea est décédé à 74 ans

Le chanteur britannique Chris Rea, connu notamment pour ses titres 'The Road to Hell', 'Josephine' et 'Driving Home For Christmas', est décédé à 74 ans, ont annoncé lundi ses proches.

'C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Chris', a indiqué sa famille dans un communiqué transmis à des médias britanniques, ajoutant qu'il 's'est éteint paisiblement aujourd'hui (lundi) à l'hôpital des suites d'une courte maladie'.

Sur le compte Instagram officiel du chanteur, un message similaire a été posté en dessous d'une photo de lui, jouant de la guitare.

Né en 1951 à Middlesbrough dans le nord de l'Angleterre, dans une famille aux origines italienne et irlandaise, Chris Rea débute sa carrière dans les années 1970.

Son premier album 'Whatever Happened to Benny Santini?' le révèle au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, où le titre 'Fool (If You Think It's Over)' lui vaut une nomination aux Grammies.

Mêlant blues et rock aux mélodies ciselées, Chris Rea a signé de sa voix embrumée plusieurs tubes comme 'The Road to Hell' et 'Josephine' ou encore la chanson sortie en 1986 et devenue un classique de Noël au Royaume-Uni 'Driving Home for Christmas'.

Star de la variété-rock

Star de la variété-rock anglaise, il a enregistré plus de vingt albums originaux quarante ans de carrière, dont deux - 'The Road to Hell' (1989) et 'Auberge' (1991) - ont été numéro 1 au Royaume-Uni.

Atteint d'un cancer, il avait subi en 2001 une ablation du pancréas, puis avait été victime d'un AVC en 2016.

Discret médiatiquement, cet amateur de course automobile avait encore sorti cette année une compilation de Noël 'The Christmas Album'.

'La musique de Chris a composé la bande-son de nombreuses vies, et son héritage perdurera à travers les chansons qu'il laisse derrière lui', a salué son équipe dans un message posté sur les réseaux sociaux du chanteur.

Il évoquait régulièrement sa relation difficile avec la célébrité.

'Le show-biz ne m'intéresse pas, d'ailleurs, si cela ne tenait qu'à moi, je préférerais rester dans l'ombre pour jouer de la guitare et composer pour d'autres plutôt que de me retrouver sous les lumières', avait-il par exemple déclaré en 1990.

Chris Rea était marié depuis des années avec sa femme Joan, qu'il avait rencontrée à 16 ans. Le couple avait deux enfants.

/ATS