Le célèbre musicien Ennio Morricone est décédé

Le compositeur italien Ennio Morricone, réputé dans le monde entier pour ses musiques de films, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, indiquent les médias italiens. Il était âgé de 91 ans.

Ennio Morricone, lauréat d'un Oscar en 2016, est décédé dans une clinique de la capitale italienne. Il y était hospitalisé à la suite d'une chute ayant provoqué une fracture du fémur, selon la même source.

Le 'maestro' italien 's'est éteint à l'aube du 6 juillet avec le réconfort de la foi', indique un communiqué de l'avocat et ami de la famille Giorgio Assuma, cité par les médias. Il est resté 'pleinement lucide et d'une grande dignité jusqu'au dernier moment', affirme le communiqué.

'Adieu maestro et merci pour les émotions que tu nous a offertes', a réagi sur Twitter Roberto Speranza, ministre de la Santé. Ennio Morricone a créé plus de 500 musiques pour le cinéma, avec des mélodies aussi légendaires que celle du film 'Le bon, la brute et le truand' (1966).

/ATS