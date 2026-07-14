Le bassin de Washington cher à Trump vidé pour être réparé

Donald Trump a annoncé lundi que le bassin réfléchissant qu'il avait fait rénover serait vidé ...
Le bassin de Washington cher à Trump vidé pour être réparé

Le bassin de Washington cher à Trump vidé pour être réparé

Photo: KEYSTONE/AP/Rahmat Gul

Donald Trump a annoncé lundi que le bassin réfléchissant qu'il avait fait rénover serait vidé pour réparations, après plusieurs problèmes.

La métamorphose du miroir d'eau du Lincoln Memorial de Washington est l'un des nombreux projets immobiliers du président américain pour marquer la capitale de son empreinte.

Mais cette rénovation a connu des accrocs: l'eau a viré au vert en raison de la prolifération d'algues, et la peinture bleue couleur drapeau récemment appliquée s'écaille. Donald Trump a dénoncé un acte de vandalisme.

'Nous avons vidé le magnifique +bassin réfléchissant+ aujourd'hui afin de réparer les balafres et les dégâts causés par les vandales il y a deux semaines', a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social lundi soir.

Il a expliqué avoir attendu après le 4 juillet, date de l'anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis, pour faire démarrer ces travaux. 'Le service des parcs devait vider l'eau pour réparer la cuve. Elle sera reremplie et remise en service bientôt'.

Parmi les personnes accusées d'avoir dégradé le miroir d'eau figure l'ex-athlète olympique David Hearn. Il a plaidé non-coupable jeudi. Le coût estimé de cette rénovation est d'au moins 14 millions de dollars.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un défilé « massif » pour le dernier 14 juillet d'Emmanuel Macron

Un défilé « massif » pour le dernier 14 juillet d'Emmanuel Macron

Culture    Actualisé le 14.07.2026 - 07:04

Jay-Z célèbre 30 ans de carrière dans sa ville de New York

Jay-Z célèbre 30 ans de carrière dans sa ville de New York

Culture    Actualisé le 14.07.2026 - 01:07

Verbier Festival: présence de nombreuses pointures internationales

Verbier Festival: présence de nombreuses pointures internationales

Culture    Actualisé le 13.07.2026 - 11:17

Décès à 78 ans Sam Neill, la star de « Jurassic Park »

Décès à 78 ans Sam Neill, la star de « Jurassic Park »

Culture    Actualisé le 13.07.2026 - 12:31

Articles les plus lus

Le NIFFF distingue HEN de Nico Scheepers

Le NIFFF distingue HEN de Nico Scheepers

Culture    Actualisé le 11.07.2026 - 21:03

105'000 fans de hip-hop se déchaînent à l'openair de Frauenfeld

105'000 fans de hip-hop se déchaînent à l'openair de Frauenfeld

Culture    Actualisé le 12.07.2026 - 15:49

Verbier Festival: présence de nombreuses pointures internationales

Verbier Festival: présence de nombreuses pointures internationales

Culture    Actualisé le 13.07.2026 - 11:17

Décès à 78 ans Sam Neill, la star de « Jurassic Park »

Décès à 78 ans Sam Neill, la star de « Jurassic Park »

Culture    Actualisé le 13.07.2026 - 12:31