Le Verbier Festival a fait le plein

Le 25e Verbier Festival a fermé ses portes dimanche sur un bilan positif. L'édition anniversaire a été faste, communique lundi le festival valaisan. La fréquentation est en hausse de 16%.

En 18 jours, le festival a proposé 59 concerts et une centaine de manifestations en programmation 'off'. L'académie musicale a réuni plus de 100 'master class'.

Au total, le festival a vu défiler jusqu'à 5000 personnes par jour. Aux 38'000 billets vendus, une augmentation de 16% par rapport à l'an dernier, s'ajoutent 25'500 spectateurs aux différents événements.

La couverture journalistique est aussi un baromètre du succès de la manifestation. Selon le festival, plus de 200 journalistes de 16 pays ont couvert l'événement. Les 28 concerts et 10 'master class' retransmis sur l'internet ont été visionnés 1,1 million de fois dans 163 pays, un record d'audience depuis ls premières retransmissions par internet en 2007.

Un livre

La soirée de gala du 25e anniversaire a été l'un des moments-phare du festival. La scène a accueilli plus de 40 artistes pour une prestation de plus de quatre heures de musique.

Le quart de siècle du festival sera aussi célébré par un livre qui retrace l'aventure en images et en anecdotes. Il paraîtra en novembre. La prochaine édition est programmée du 18 juillet au 3 août 2019.

