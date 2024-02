Le Proche-Orient et la Russie au centre du FIFDH à Genève

La crise au Proche-Orient ou la situation en Russie seront au centre d'un Festival international du film sur les droits humains (FIFDH) sous la thématique des résistances. Le Prix Nobel de la paix Dmitri Mouratov ou l'activiste américaine Angela Davis sont attendus.

Alors que les violences dans la bande de Gaza se poursuivent, le festival, prévu du 8 au 17 mars et qui a dévoilé son dispositif jeudi à la presse, accueillera plusieurs films et discussions sur le conflit. Le photojournaliste Motaz Azaiza, qui a documenté pendant quatre mois les souffrances du territoire palestinien, participera. De même que des militants palestiniens et israéliens pour la paix.

L'occupation israélienne et l'augmentation de l'antisémitisme ne seront pas oubliées. A quelques jours de la présidentielle russe où Vladimir Poutine devrait être réélu, un film sur l'un des derniers quotidiens indépendants, Novaïa Gazeta de M. Mouratov, sera montré en première mondiale. Ouïghours en Chine, activistes iraniennes ou racisme systémique complèteront le menu du festival.

/ATS