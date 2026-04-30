Le Passeport Musées Suisses fête ses 30 ans avec un record

Le Passeport Musées Suisses célèbre ses 30 ans avec un bilan record en 2025, dépassant pour la première fois 1,5 million d’entrées. L’institution lance aussi un prix national et une série d’événements impliquant des personnalités dans tout le pays.

Le Passeport Musées Suisses marque son anniversaire avec une fréquentation inédite. L'an dernier, la hausse enregistrée, de plus de 6%, confirme le succès d’un dispositif lancé en 1996 pour encourager la visite des musées.

'Depuis 30 ans, le Passeport ouvre les portes des musées et permet à un nombre toujours plus grand de personnes de découvrir la richesse culturelle de la Suisse', a déclaré la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider lors du lancement des célébrations jeudi à Berne. Elle a souligné l’importance du passeport pour la transmission des savoirs et des valeurs.

Créé par l’Office fédéral de la culture, Suisse Tourisme et l’Association des musées suisses, le passeport donne aujourd’hui accès à plus de 500 institutions. 'Il est devenu un soutien économique important pour les institutions culturelles dans toutes les régions du pays', a affirmé sa présidente, Christina Hanke.

Pour marquer cet anniversaire, une série d’événements est organisée dans toute la Suisse. Des personnalités issues de divers horizons proposeront des visites guidées de leurs œuvres favorites, illustrant la diversité des regards portés sur les collections.

Un plat inspiré d'oeuvres artistiques

En Suisse romande par exemple, le 11 juin, le chef étoilé Michelin Christophe Schmitt, de l'École hôtelière de Lausanne, créera un plat inspiré des oeuvres exposées à Plateforme 10.

'Le succès du passeport montre à quel point le besoin de vivre l’art de manière directe est grand', a ajouté Jonathan Gimmel, président du conseil de fondation du Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee. Selon lui, ces initiatives renforcent aussi le dialogue et la cohésion.

Point fort de l’année, un nouveau Prix suisse des musées sera attribué pour la première fois en novembre. Le public sera appelé à désigner son musée favori, mettant en avant la diversité du paysage muséal helvétique.

Enfin, la fondation renforce son engagement social avec trois partenariats caritatifs. Caritas et Pro Senectute recevront chacune 10'000 entrées, tandis que la fondation Reka Aide aux vacances en bénéficiera de 3'500, afin de faciliter l’accès à la culture pour les publics aux moyens limités.

Plateforme 10 et Chillon

L'an dernier, les musées les plus visités par les titulaires du Passeport étaient le Musée national suisse à Zurich, le Kunstmuseum Bern, le Zentrum Paul Klee à Berne, Plateforme 10 à Lausanne ainsi que le Kunstmuseum Basel.

Le Passeport Musées Suisses fait également partie du Swiss Travel System, permettant aux touristes de voyager librement en train à travers la Suisse. Parmi eux, les musées les plus fréquentés ont été le musée FIFA à Zurich, le Matterhorn Museum à Zermatt et le Château de Chillon au bord du lac Léman.

/ATS