Le Pape reçoit des grands noms du cinéma, « laboratoire d'espérance »

Cate Blanchett, Viggo Mortensen ou Monica Belluci: le pape Léon XIV a accueilli samedi des stars du septième art, les invitant à se 'confronter aux plaies du monde,' avant notamment de recevoir un cadeau personnalisé des mains du réalisateur américain Spike Lee.

Au total, environ 200 professionnels du grand écran, acteurs, réalisateurs et producteurs, ont été reçu au Palais du Vatican, parmi lesquels les américains Alison Brie et Judd Apatow et les Italiens Dario Argento et Matteo Garrone.

Léon XIV a salué dans le cinéma un 'art populaire', qui est également un 'laboratoire d'espérance, un lieu où l'homme peut revenir sur lui-même et son destin'.

Le Pape a salué personnellement chacun des invités, y compris le réalisateur Spike Lee, fervent supporter des Knicks, équipe de basket de New-York, qui lui a offert leur maillot. 'Il est le 14e pape (Léon), donc (le maillot) portait le numéro 14', a expliqué ensuite le scénariste, précisant que les Knicks comptaient trois joueurs issus de l'université Villanova en Pennsylvanie, où le pape a étudié.

'L'une des contributions les plus précieuses du cinéma est précisément celle d'aider le spectateur à se retrouver, à poser un regard neuf sur la complexité de sa propre expérience (...) et à redécouvrir, dans cet exercice, une part de cette espérance sans laquelle notre existence est incomplète', a déclaré le pape.

Il a exhorté les institutions à continuer de soutenir la culture et le septième art. 'Les structures culturelles comme les cinémas et les théâtres sont le coeur battant de nos territoires, contribuant à leur humanisation', a-t-il souligné, fortement applaudi.

'Ses paroles étaient extraordinaires et je souhaite que les ministres de la Culture du monde entier s'en inspirent. Il a parlé de compassion et d'engagement face aux problèmes du monde', a commenté Cate Blanchett aux journalistes après l'audience.

'Besoin de beauté'

Mercredi, le Vatican a indiqué que l'invitation au monde du cinéma visait à explorer 'les possibilités offertes par la créativité artistique aux mission de l'Église et à la promotion des valeurs humaines'.

'Notre époque a besoin de témoins d'espérance, de beauté et de vérité: par votre oeuvre artistique, vous pouvez les incarner', a confié le souverain pontife aux professionnels du cinéma.

Avant le début de la cérémonie, Léon XIV a dévoilé ses quatre films préférés, la plupart ayant l'espoir comme thème central : 'La vie est belle', de Franck Capra, où un ange est envoyé du ciel pour aider un père de famille désespéré ; la comédie musicale culte 'La Mélodie du bonheur', de Robert Wise ; le drame familial de Robert Redford 'Des gens comme les autres' ; et 'La vie est belle', de Roberto Benigni, qui raconte l'histoire d'un père tentant de protéger son fils des horreurs d'un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le Pape a incité ses invités à se 'confronter aux plaies du monde'. 'Violence, pauvreté, exil, solitude, addictions, guerres oubliées: autant de blessures qui exigent d'être vues et racontées. Le grand cinéma n'exploite pas la douleur : il l'accompagne, il l'explore', s'est-il enthousiasmé.

'L'Eglise vous porte une grande estime, vous qui travaillez avec la lumière et le temps, les visages et les paysages, la parole et le silence', a-t-il encore déclaré à ses visiteurs. Il a d'ailleurs repris à son compte le message adressé aux artistes à la fin du Concile Vatican II, le 8 décembre 1965 : 'Ce monde a besoin de beauté pour ne pas sombrer dans le désespoir'.

Le prédécesseur de Leon XIV, le pape François, avait organisé un événement similaire en juin 2024 au Vatican, invitant plus de 100 humoristes, dont Stephen Colbert, Whoopi Goldberg et Jimmy Fallon.

