Le Nobel de littérature à l'écrivain hongrois Laszlo Krasznahorkai

Photo: KEYSTONE/AP/Matt Dunham

Le prix Nobel de littérature 2025 a été décerné à l'écrivain hongrois Laszlo Krasznahorkai, 71 ans. L'écrivain a été récompensé 'pour son oeuvre fascinante et visionnaire qui, au milieu d'une terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l'art', selon le jury jeudi.

Souvent qualifié de 'maître de l’apocalypse', Laszlo Krasznahorkai est récompensé vingt-trois ans après que son compatriote Imre Kertesz. Né en 1954 à Gyula, près de la frontière roumaine en Transylvanie, il a grandi dans une famille de juristes. Il a quitté la Hongrie en 1987 pour s’installer à Berlin.

Son premier roman, 'Satantango', paraît en 1985. Il ne sera traduit en français qu’en 2000, chez Gallimard, sous le titre 'Le Tango de Satan'. L’année suivante, il publie un recueil de nouvelles, puis écrit le scénario du film 'Karhozat' (La Damnation), réalisé par Béla Tarr.

