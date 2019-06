Le Neuchâtelois Marc-Olivier Wahler nommé directeur du MAH

Marc-Olivier Wahler est le futur directeur du Musée d'art et d'histoire de Genève (MAH). Le Neuchâtelois de 54 ans va prendre la tête du vaisseau amiral des musées genevois le 1er novembre. Il succède à ce poste à Jean-Yves Marin.

M. Wahler a une large expérience dans le domaine muséal. Il a commencé sa carrière, en 1992, comme conservateur au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, puis a rejoint le MAMCO à Genève avant de poursuivre son parcours à l'étranger, aux Etats-Unis, puis à Paris, où il a dirigé le Palais de Tokyo de 2006 à 2012.

M. Wahler a enfin assumé jusqu'à aujourd'hui la direction du Michigan State University Broad Museum. Présenté aux médias mercredi, il s'est dit conscient du défi qui l'attend mais aussi du privilège de diriger le MAH dans un moment clé son histoire. Le musée est en effet appelé à être rénové et agrandi.

Le MAH possède l'une des plus grandes collections de Suisse, a rappelé M. Wahler. Les prochaines années à la tête d'une telle institution s'annoncent à ses yeux passionnantes. 'Nous allons faire ce que tous les musées rêvent de faire, soit repenser le musée encyclopédique pour l'avenir'.

Un privilège

Le MAH du futur sera différent de celui d'aujourd'hui, a-t-il assuré, ajoutant toutefois qu'il ne savait encore quelle forme il prendra. 'Nous avons ici le privilège de pouvoir réfléchir' pour réaliser le musée le mieux adapté aux besoins dans dix ans, un musée que 'l'on peut utiliser'.

Ce dernier point est essentiel pour M. Wahler. Le nouveau directeur refusera que l'architecture prenne le pas sur la fonctionnalité du musée une fois ce dernier rénové et doté d'une extension. Le MAH devra être une institution qui aidera le public à comprendre les enjeux de la culture.

Pour mener à bien les réflexions sur le futur MAH, M. Wahler promet de s'appuyer aussi sur le rapport publié il y a une année par la commission externe pour le nouveau Musée d'art et d'histoire de Genève. Cette étude avait été commandée après le rejet en votation d'un projet d'agrandissement du MAH, en 2016.

Pour le conseiller administratif de la Ville de Genève Sami Kanaan, le processus de rénovation et d'extension du MAH devra trouver le plus large soutien possible. Le musée se situe dans un bâtiment vieillissant et a besoin 'd'une mue importante'. Un concours d'architecture pourrait être lancé au début de 2021.

/ATS