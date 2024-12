Le Musée Tinguely honore la mise en scène artistique de vitrines

Le Musée Tinguely, à Bâle, rend hommage à l'art de la décoration de vitrines. Une exposition y présente des oeuvres de ce type de Jean Tinguely lui-même, alors qu'il était jeune, ainsi que d'autres artistes renommés comme Andy Warhol, Christo ou Marina Abramovic.

Le public peut découvrir l'exposition 'Fresh Window. Art et vitrines' jusqu'au 11 mai prochain, indique le Musée Tinguely mardi. Cette présentation revient d'abord sur les débuts de l'artiste suisse qui a fait un apprentissage de décorateur de vitrines au début des années 1940. Il a alors commencé à tisser le lien entre décoration et beaux-arts.

Jasper Johns et Robert Rauschenberg en ont fait de même dans les années 1950 chez Tiffany & co, à New York, sous un pseudonyme. Andy Warhol et Christo ont également fait leurs expériences dans ce domaine. L'exposition présente aussi des oeuvres dont le thème de la vitrine figure au coeur ou des travaux actuels d'artistes qui jouent avec le thème des vitrines et de la mise en scène d'objets de vente.

En 1976, Marina Abramovic s'est mise en scène elle-même comme objet de vente, en prenant la place d'une prostituée dans une vitrine du quartier chaud d'Amsterdam. Le public peut découvrir la performance de l'artiste serbe sur des photos et des vidéos.

/ATS