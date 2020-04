Le Montreux Jazz Festival 2020 annulé à son tour

Le Montreux Jazz Festival (MJF) qui devait se dérouler du 3 au 18 juillet à Montreux (VD) est annulé en raison de la pandémie de Covid-19. La programmation prévue cet été sera en partie reportée à la prochaine édition qui se tiendra du 2 au 17 juillet 2021.

C'est avec un 'profond regret 'que l’organisation du MJF a annoncé sa décision vendredi matin. En 53 ans d’histoire, d’aventures humaines et de moments musicaux légendaires, jamais une édition du festival n’avait dû être annulée, relève-t-elle dans un communiqué.

Le Conseil fédéral a annoncé jeudi assouplir progressivement certaines mesures de protection contre le coronavirus, mais il maintient la majorité des mesures d’hygiène et de distanciation sociale nécessaires.

Dès lors, il est aujourd’hui impossible d’envisager une manifestation de l’ampleur du MJF au mois de juillet, a expliqué Mathieu Jaton, le patron du festival à Keystone-ATS. La santé de la population l’emporte bien évidemment sur toutes les autres considérations.

Organisation impossible

'C'est une situation à laquelle on se préparait depuis quelques jours', a-t-il déclaré. 'On a commencé à voir tous les grands festivals prévus jusqu'à fin août en Suisse et à travers le monde qui s'annulaient'.

L'organisation d'un festival - qui doit être anticipée d'au moins deux mois ne serait-ce que pour les montages - devenait vraiment impossible, a-t-il ajouté. Que ce soit le staff, les partenaires, les fans, les Montreusiens, 'on va tous être privés d'une belle manifestation', a-t-il regretté.

Black out sur 2020

'C'est un coup dur. On va essayer de trouver des solutions pour rebondir de plus belle l'année prochaine. Une des voies trouvées avec les grandes agences, c'est de se dire faisons un black out sur 2020 et déplaçons le tout en 2021', a expliqué M. Jaton.

Le MJF travaille désormais sur le report des concerts déjà annoncés: Lionel Richie et Brittany Howard le 8 juillet 2020, Lenny Kravitz et Black Pumas le 13 juillet 2020. Les détenteurs de billets seront informés par la suite.

Aucun revenu

Les répercussions financières seront lourdes sur un budget qui tourne autour de 28 à 30 millions. 'Cela fait plusieurs mois qu'une quarantaine d'employés travaillent sur cette 54e édition, sans compter les frais fixes, les loyers, les frais informatiques qui représentent environ 15% du budget global', a souligné le directeur.

'On va devoir trouver des solutions pour éponger les pertes. Le MJF n'aura cette année aucun revenu, ces derniers reposant sur le sponsoring, la billeterie, la vente de nourriture et boissons', rappelle M.Jaton.

Parmi elles, la Confédération et le canton de Vaud ont évoqué un certain nombre de mesures pour les acteurs et entreprises culturels publics et privés. 'Des pistes ont été évoquées, des demandes de subventions sont possibles', note M.Jaton. Le MJF va les étudier.

Entretenir la flamme

Quant à d'éventuels événements en lien avec le festival, son patron rappelle que même s'il y a assouplissement, les mesures de distanciation sociale vont être maintenues. 'Il n'y aura donc rien sur les quais cet été'. Le festival va néanmoins entretenir la flamme, comme il l'a déjà fait récemment en mettant 50 concerts gratuits en ligne.

/ATS