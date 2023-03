Le MHNF ouvre la 38e édition de sa célèbre exposition Poussins

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF), récemment labellisé 'Musée joyeux', inaugure samedi la 38e édition de sa célèbre exposition Poussins. Avec 'Curiosum', il se transforme jusqu'au 23 avril en un cabinet de curiosités.

L'exposition a été présentée vendredi à Fribourg à la presse en même temps qu'à une classe d'école primaire. Soumis à une réservation obligatoire en ligne, mais avec l'entrée gratuite et des heures d'ouverture étendues, elle accueille 25'000 visiteurs chaque année en moyenne. Il s'agit d'éviter d'avoir 1000 personnes un dimanche après-midi.

21 jours pour une naissance

Les enfants ont foncé sans surprise vers la couveuse, au lieu de deux auparavant, où quatre poussins étaient déjà sortis de l'oeuf. Quelque 250 naissances sont attendues en cinq semaines. Une vingtaine gambadaient dans le grand enclos aménagé à côté, les poussins se serrant aussi sous les maisonnettes chauffées à la base.

Les petites boules de duvet jaunes, moins nombreuses qu'auparavant pour une question de bien-être animal, ne constituent pas le seul centre d'attention de l'édition 2023, ont indiqué les deux co-commissaires de l'exposition Catherine Pfister Aspert et Claire Décamp Dörig ainsi que le directeur du MHNF Peter Wandel.

En tout, 280 pièces issues des réserves internes sont exposées, dont 156 naturalisations d’oiseaux. Les visiteurs découvrent ainsi la diversité et la richesse des collections. 'Nous voulons montrer pourquoi il est important de constituer et de conserver des collections', a relevé Claire Décamp Dörig.

Cabinet de curiosités

Avec 'Curiosum', le MHNF se transforme en un cabinet de curiosités, en référence à ce qui équivaut à l'ancêtre des musées et qui existait au 17e siècle. Les poussins se retrouvent donc en compagnie de toutes sortes de cousins à plumes qui étonnent par la richesse de leurs formes et de leurs couleurs.

Le côté visuel a été privilégié par rapport à l'aspect ludique. Les visiteurs, les enfants en particulier, y rencontrent des oiseaux plus ou moins familiers, découvrent leurs différences et leurs points communs et s’émerveillent devant des becs remarquables, des nids particuliers ou des parures originales.

Après quelques jours passés dans la poussinière, les petites boules de duvet jaunes sont appelées à rejoindre un éleveur local. Au-delà, le musée propose tout un programme d'activités, notamment durant les vacances scolaires de Pâques. Dans la salle d’exposition à l’étage inférieur, les enfants peuvent par ailleurs manipuler des objets.

Grippe aviaire

En raison de la grippe aviaire, le MHNF a renoncé à présenter un coq et des poules dans le cadre de l’exposition. Il n’y a en revanche aucun danger pour les poussins: ils éclosent au musée et n’ont aucun contact avec le monde extérieur pendant leur séjour dans l’enclos. Pas de danger non plus pour les visiteurs, assure l'institution.

A noter que le MHNF est désormais un 'musée joyeux'. Avec des offres destinées aux familles avec enfants, pas uniquement avec les poussins, le musée a reçu le label par Môm’Art, une association française qui aide les musées et autres institutions culturelles à développer et à faire connaître leurs offres pour les familles.

/ATS