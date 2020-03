Le Louvre fermé, du personnel inquiet invoque son droit de retrait

Le Louvre, musée le plus visité au monde, est fermé toute la journée de dimanche, a annoncé la direction. Inquiet de l'épidémie de coronavirus, le personnel a voté un droit de retrait.

'Le musée du Louvre ne peut ouvrir ce dimanche 1er mars', a expliqué dans un communiqué la direction du musée parisien. Elle ajoute qu'un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) exceptionnel se tiendra lundi, sans préciser si le musée rouvrira ou non.

Selon Christian Galani, membre du personnel du Louvre et du bureau national de la CGT Culture, l'ensemble des personnels présents dimanche, soit 300 salariés, s'est réuni dans la matinée et a voté un droit de retrait à la 'quasi unanimité' (moins 2 voix). 'Cette réunion a été organisée pour recueillir l'inquiétude des personnels et la question (du droit de retrait) s'est posée pendant l'AG', a-t-il dit.

Des représentants de la direction sont 'venus à cette réunion' mais leurs arguments n'ont 'pas été suffisants pour convaincre les personnels et effacer leurs inquiétudes', a poursuivi le syndicaliste, en soulignant que 'le droit de retrait est un droit individuel qui peut s'exercer collectivement'.

La France comptabilise 100 cas avérés d'infection au nouveau coronavirus depuis fin janvier. L'intensification de l'épidémie a conduit le gouvernement à annoncer de nouvelles mesures samedi pour freiner la propagation du virus. Parmi elles, l'annulation de tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné.

'Le Louvre est un endroit confiné, qui accueille plus de 5000 personnes par jour, il y a une réelle inquiétude de la part des agents', a commenté M. Galani.

/ATS