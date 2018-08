Le Léopard d'or à un film singapourien, « A Land Imagined »

Le film 'A Land Imagined', du réalisateur singapourien Yeo Siew Hua, a reçu le Léopard d'or au 71e Festival de Locarno. Ce polar complexe se déroule dans l'univers impitoyable des travailleurs immigrés trimant sur les gros chantiers de l'Etat insulaire.

Le jury international présidé par le réalisateur chinois Jia Zhang-ke a révélé son choix samedi après-midi. Les Léopards seront décernés en soirée sur la Piazza Grande pour le meilleur film, la meilleure mise en scène ainsi que pour les meilleurs acteur et actrice. D'autres catégories sont également primées.

Un prix spécial va au documentaire 'M', de la Française Yolande Zauberman. La réalisatrice de confession juive y thématise l'abus sexuel au sein de la communauté ultraorthodoxe dans la ville israélienne de Bnei Brak.

Le Léopard pour la meilleure mise en scène récompense la Chilienne Dominga Sotomayor pour 'Tarde para morir joven'. Le film traite du passage de l'adolescence à l'âge adulte dans une colonie de marginaux en été 1990, juste après la fin de la dictature de Pinochet.

Une Roumaine meilleure actrice

La meilleure actrice est Andra Guți pour son rôle dans 'Alice T'. Dans ce drame roumain autour de l'adolescence, elle incarne une jeune rebelle de 17 ans dont la grossesse défie sa mère adoptive.

Le jury a désigné meilleur acteur Ki Joobong. Dans le film sud-coréen 'Gangbyun Hotel', il interprète un poète fatigué de la vie. Le réalisateur de cette oeuvre doucement mélancolique est un revenant à Locarno: Hong Sangsoo avait remporté le Léoprad d'or en 2015 pour 'Right Now, Wrong Then'.

Une mention spéciale du jury va au drame social britannique 'Ray & Liz' de Richard Billingham. La seule contribution suisse au concours international, 'Glaubenberg' de Thomas Imbach, part en revanche les mains vides.

Bettina Oberli récompensée

Hors concours, la réalisatrice suisse Bettina Oberli a reçu le Variety Piazza Grande Award pour 'Le vent tourne', son premier film en français, tourné dans le Jura. Avec son prix de la critique, le magazine spécialisé américain Variety encourage la carrière internationale d'une oeuvre.

Le Prix du public va à 'Blackkklansman' de Spike Lee. Cette histoire d'un détective de police noir infiltrant le Ku-Klux-Klan sera visible dans les salles obscures à la fin août déjà.

Dans la catégorie Cinéastes du présent, la Suissesse Nicole Vögele, âgée de 35 ans, se voit décerner le Prix spécial du jury pour son film documentaire 'Closing Time' sur un resto de nuit de Taipei. Ce concours est destiné aux premières ou deuxièmes oeuvres.

Dans cette catégorie, le prix principal, un Léopard d'or, va à la Syrienne vivant à Vienne Sara Fattahi pour 'Chaos', un film sur trois femmes syriennes qui vivent à trois endroits différents. Le meilleur réalisateur de la relève est Tarik Aktaş (Turquie) pour 'Dead Horse Nebula'.

Le Swatch First Feature Award, décerné à un premier long-métrage, récompense 'Alles ist gut' d'Eva Trobitsch (Allemagne). Le Signs of Life Award honore 'The Fragile House' de Lin Zi (Chine).

Enfin, le prix principal décerné dans le cadre de la Semaine de la critique, indépendante du festival, va au documentaire 'Le Temps des Forêts' de François-Xavier Drouet (France).

/ATS