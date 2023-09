Le Kunstmuseum de Berne consacre une rétrospective à Markus Raetz

Le Kunstmuseum de Berne consacre une grande rétrospective à l'artiste bernois Markus Raetz, décédé en 2020. Intitulée 'oui non si no yes no', elle est à voir à partir de vendredi jusqu'au 25 février prochain.

Né en 1941 à Berne, Markus Raetz a été l'un des principaux représentants de l'art suisse contemporain, rappelle le musée des beaux-arts mercredi. Son oeuvre est aussi bien subtile que poétique et ludique.

L'exposition met en lumière l'ensemble de la création de l'artiste en s'intéressant particulièrement aux travaux en trois dimensions. Elle montre son évolution des premiers dessins et travaux en relief, jusqu'aux installations et mobiles des dernières années, sans oublier les objets liés au thème de la métamorphose.

Ce thème a dominé le travail de Markus Raetz à partir de la fin des années 1980. Les objets sont sophistiqués et souvent pleins d'humour.

Clin d'oeil à Beuys

Un exemple est le 'Hasenspiegel' (1988/200) (Miroir de lapin), composé d'un fil de cuivre formant un lapin et d'un miroir. Lorsque l'observateur tourne autour de la pièce, le lapin se transforme en homme avec un chapeau. Cet homme n'est autre que le célèbre artiste allemand Joseph Beuys, dans une référence à sa performance 'Comment expliquer les tableaux à un lièvre mort' (1965).

L'exposition tire son nom d'un autre travail métamorphique: les sculptures OUINON, qui réunissent des mots de significations opposées. Selon le point de vue, le visiteur peut lire l'une ou l'autre des significations.

Les visiteurs pourront aussi découvrir une nouvelle oeuvre, présentée pour la première fois. L'artiste l'avait planifiée mais encore jamais réalisée. Appelée 'Wolke' (Nuage) (2020), elle regroupe différents mobiles existants dans un grand cône de vision. Vu de face, l'observateur voit un foisonnement, mais sur les côtés, il distingue des images individuelles.

