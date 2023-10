Le Kunsthaus rend hommage au photographe suisse Ernst Scheidegger

Le Kunsthaus de Zurich présente depuis vendredi une exposition consacrée au photographe suisse Ernst Scheidegger pour les 100 ans de sa naissance. Quelque 80 de ses photographies y reflètent notamment son lien avec Alberto Giacometti et avec d'autres grands artistes.

L'exposition ouverte jusqu'au 21 janvier montre une série des premiers clichés de reportages, pour la plupart inédits, d'Ernst Scheidegger (1923-2016) ainsi qu’une sélection de photos qu'il a prises de Joan Miró, Hans Arp, Max Bill, Germaine Richier ou Alberto Giacometti. Elle permet de découvrir l’œuvre surprenante et moins connue de cet ancien photographe de l'agence Magnum.

Le Kunsthaus met en évidence une évolution majeure dans la carrière de Scheidegger, passé de la photographie autonome et expressive à un travail tout en retenue. Dans cette deuxième phase qui l'a rendu célèbre, il s'est consacré entièrement à la mise en valeur de l’œuvre artistique d’autrui, écrit le Kunsthaus.

L'exposition montre de nouveaux tirages en noir et des impressions 'vintage', des tirages originaux réalisés et signés par Scheidegger, ainsi que des œuvres d' artistes auxquels le photographe a rendu hommage. Elle est le fruit d’une collaboration avec le MASI, à Lugano, et la fondation Ernst Scheidegger-Archiv, à Zurich.

/ATS