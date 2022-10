Le GIFF explore la fiction audiovisuelle contemporaine

Le Geneva International Film Festival (GIFF) est de retour du 4 au 13 novembre. Anaïs Emery, sa directrice artistique propose une sélection des meilleures productions du moment, tous formats confondus : cinéma, séries et oeuvres immersives.

'Nous proposons une définition inclusive du 7e art qui intègre les récentes évolutions du média', explique Anaïs Emery, directrice générale et artistique pour la deuxième année, citée dans un communiqué jeudi. Elle invite le public 'à expérimenter une programmation dont la diversité suggère des pistes pour évoluer au sein de la pléthorique offre actuelle et amener là où les recommandations et algorithmes traditionnels ne le peuvent pas.'

En salles et chez soi

Cette édition se déroule en salles, mais également depuis chez soi grâce à la 'Compétition internationale de séries' (CIS). Elle offre la possibilité de prolonger l’expérience en rentrant, à l’issue de la projection en salle (épisodes 1 et 2), avec la suite de la saison à visionner en streaming.

Au total, 120 œuvres seront dévoilées, dont 10 premières mondiales, 3 premières internationales, 5 premières européennes et 67 premières suisses, indique le GIFF. La 28e édition sera inaugurée vendredi 4 novembre avec la première suisse de la nouvelle saison de 'The Kingdom Exodus' de Lars Von Trier, attendue depuis près de trois décennies par les aficionados.

Côté cinéma, le public découvrira la production polonaise présentée à Cannes 'The Silent Twins' d'Agnieszka Smoczynska et le féministe 'Call Jane' de la réalisatrice américaine Phyllis Nagy avec Sigourney Weaver. La co-production indé helvetico-belge 'Ailleurs si j’y suis' sera expliquée par son réalisateur François Pirot et Jean-Luc Bideau.

Nouvelle saison de 'Tschugger'

La programmation séries et ses premières en cascade marqueront l’édition grâce à 'Marriage' (Stefan Golaszewski, 2022, GB), à la nouvelle saison de 'Tschugger' (David Constantin) ou de 'Inspecteur Barnaby' de Midsomer Murders d’après les livres de Caroline Graham.

Comme chaque année, le GIFF rendra plusieurs hommages : le 'Geneva Award' sera décerné au réalisateur danois Nicolas Winding Refn (Pusher, Drive, Neon Demon), à l'occasion d'un double évènement : une master class à distance en direct de Copenhague ainsi que la première suisse de sa prochaine série 'Copenhaguen Cowboy' prochainement disponible sur Netflix.

Le 'Film & Beyond Award' reviendra au réalisateur, producteur et acteur Alexandre Astier (Kaamelott: Épisode 1, L’Exoconférence, Une rencontre). Inaugurée l’an passé, la section 'Tales of Swiss Innovation', qui met en lumière l’innovation audiovisuelle helvétique, sera consacrée au collectif de production pornographique éthique Oil Productions.

Territoires virtuels

Les 'Territoires virtuels', plus grand espace en Europe dédié à la création numérique (600 m2), sonderont la production numérique contemporaine au travers d’une quarantaine d’œuvres. Deux installations immersives majeures sont proposées: l’œuvre en réalité virtuelle événement 'Evolver' narrée par Cate Blanchett et produite par Edward R. Pressman aux côtés de Terrence Malick et la pièce de théâtre immersif 'Les aveugles', basée sur le texte de Maurice Maeterlinck.

Les compétitions (longs métrages, séries, oeuvres immersives et celles consacrées au futur) s’achèveront le 12 novembre lors de la cérémonie de clôture et la première suisse de 'The Whale', un récit de rédemption claustrophobique qui signe le retour du comédien Brendan Fraser. Le GIFF se poursuivra jusqu’au lendemain avec une journée dédiée aux expériences numériques, au jeune public ainsi qu’à la relève.

Format de l'édition 2022

Le GIFF propose cette année un événement à la densité renforcée en plein cœur de Genève. On pourra suivre dans la Maison Communale de Plainpalais et au Théâtre Pitoëff, centre névralgique de la manifestation, des projections, cérémonies et masterclass. Ces lieux accueilleront encore un restaurant éphémère et un bar lounge ainsi que les 'Territoires virtuels'.

Plusieurs salles obscures de la Cité de Calvin participent à l'événement: l'Auditorium Arditi, les cinémas du Grütli, Cinélux, Cinérama Empire et Fonction Cinéma.

Le Geneva Digital Market, après avoir fait revivre le Plaza l'an dernier, investira pour ses 10 ans le studio 4 de la Radio Télévision Suisse. La Salle du Faubourg enfin, haut lieu de rencontres pour les invités et invitées du Festival comme les noctambules, accueillera les soirées musicales 'Nuits Blanches'.

/ATS