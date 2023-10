Le GIFF continue d'explorer la fiction audiovisuelle contemporaine

Tandis que l'intelligence artificielle s'est imposée dans le débat social, le Geneva International Film Festival (GIFF) en dévoilera quelques productions et débattra de ses enjeux. Sa prochaine édition se tient du 3 au 12 novembre.

Le GIFF présente un programme convergent, unique en Suisse, de films, séries et expériences immersives. 'Cela signifie que ces trois formats peuvent concourir dans une même catégorie comme 'Future is sensible' , sanctionnée par un seul prix', a dit Anaïs Emery, la directrice artistique du GIFF, à Keystone-ATS dans les locaux en rénovation du cinéma le Plaza à Genève jeudi.

Cette année au GIFF, les spectateurs pourront découvrir 110 œuvres (53 films, 27 séries, 28 expériences immersives et 2 spectacles) dont 17 premières mondiales, 7 internationales, 2 européennes et 64 suisses.

Nouveauté: les festivaliers auront la possibilité de regarder les séries en intégrale chez eux une fois les deux premiers épisodes découverts en salle.

/ATS