Le GIFF confirme sa vocation à explorer tous les formats et genres

Du cinéma aux séries télévisées et aux univers immersifs: le Geneva International Film Festival s’est ouvert vendredi en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Jusqu’au 9 novembre, le GIFF accueillera notamment Stephen Frears et Alan Ball.

'Il n'y a assurément qu'au GIFF qu'on peut, dans la même semaine, passer sans transition d'un film sur Betty Bossi à une plongée dans les enjeux des nouvelles technologies', a déclaré la ministre de la culture Elisabeth Baume-Schneider lors de la cérémonie d'ouverture de cette 31e édition.

Les spectateurs ont ensuite pu assister à la projection en première suisse de 'L'Inconnu de la grande arche' de Stéphane Demoustier, un film retraçant le destin méconnu d'Otto von Spreckelsen, l'architecte danois de la Grande Arche de la Défense à Paris.

Pendant les dix jours du festival, le GIFF présentera et récompensera des films internationaux récents. Parmi les invités d'honneur figurent le réalisateur britannique Stephen Frears, qui recevra le Film & Beyond Award, ainsi que le scénariste américain Alan Ball. Les deux participeront à des rencontres avec le public.

Séries et scénarios helvétiques

Le GIFF, qui dépasse le cadre du cinéma classique, propose également de nombreuses séries télévisées. Aux côtés de productions internationales, le programme inclut plusieurs créations suisses, dont le techno-thriller 'Intraçables', la série policière 'La Linea della palma' et la série documentaire musicale 'En route pour Broadway'.

Parmi les temps forts, le nouveau film de Jim Jarmusch, 'Father Mother Sister Brother', tandis que Pierre Niney incarnera un coach toxique dans 'Gourou' et que le Fribourgeois Pierre Monnard signe 'Salut Betty', biopic consacré à la créatrice de Betty Bossi.

Le Swiss Series Storytelling Award, doté de 20'000 francs, sera décerné pour la deuxième fois. Parmi les séries nominées figurent notamment 'The Deal', de Jean-Stéphane Bron, 'Winter Palace' de Pierre Monnard et 'Tschugger' (saison 4), de David Constantin et Mats Frey.

Expériences immersives

Sur les 85 œuvres sélectionnées, 24 offrent des expériences immersives. Sous le titre 'Creative Netherlands', cette édition met à l'honneur la création audiovisuelle néerlandaise. Parmi les œuvres présentées figure 'From Dust', primée à Cannes, qui est une véritable expérience immersive.

Dans cet opéra en réalité virtuelle du compositeur Michel van der Aa, les visiteurs pénètrent dans un espace à 360 degrés qui réagit à leurs mouvements et à leurs gestes, prenant forme en temps réel grâce à l'intelligence artificielle.

Sera également projetée la coproduction britannico-suisse 'The Exposure' de Thomas Imbach, premier long métrage suisse entièrement produit virtuellement. Inspiré de la nouvelle 'Fräulein Else' d'Arthur Schnitzler, le film n'en demeure pas moins interprété par de véritables acteurs et actrices.

En clôture le 9 novembre, 'Late Fame' de Kent Jones donnera à Willem Dafoe un rôle de poète postal ressuscité par une gloire tardive tandis que près de 50 productions auront été présentées en première Suisse pendant tout le festival.

