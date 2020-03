Le FIFF récompense un film soudanais

Le Festival International de Films de Fribourg a annoncé dimanche son palmarès 2020, malgré une 34e édition annulée: c'est le long métrage soudanais 'You Will Die at 20' qui a reçu le Grand Prix. Les jurys ont visionné les films et délibéré par vidéoconférence.

Le Prix spécial du Jury va à 'Los Lobos' (Mexique) de Samuel Kishi Leopo et le Prix du meilleur court métrage à 'Ashode' (Iran) de Jafar Najafi, ont annoncé les organisateurs dimanche. Ces trois films remportent les prix principaux. Tous racontent une jeunesse porteuse d'espoir et de changement.

Confiné aux quatre coins du monde et réuni par les réseaux sociaux, le jury a couronné le film 'You Will Die at 20' du cinéaste soudanais, 'une œuvre bouleversante et d’une qualité picturale remarquable', note-t-il. Le réalisateur soudanais a gagné le Lion du futur à la Mostra de Venise en 2019. Le Grand Prix est doté de 30'000 francs (Etat et Ville de Fribourg).

L’édition '341⁄2' se poursuit à domicile, plusieurs titres de la sélection – dont une partie des films primés – sont disponibles en streaming dès à présent, Ensuite, dès que la situation le permettra, le FIFF reviendra au cinéma avec des séances spéciales ponctuelles et dans d’autres festivals.

