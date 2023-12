Le Chaux-de-Fonnier Théo Bregnard remporte le Champignac d'or 2023

Théo Bregnard est le lauréat du Champignac d'or 2023. Le conseiller communal de La Chaux-de-Fonds est récompensé pour avoir déclaré dans ArcInfo: 'Les toilettes non genrées ne sont pas un pseudo-progrès. C'est aller vers la reconnaissance d'un besoin.'

Le Champignac d'argent revient au conseiller national vaudois Samuel Bendahan. Il s'est distingué par deux déclarations sur les ondes de la RTS: 'C'est difficile, oui, parce que c'est évidemment pas facile' et 'C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres'.

La proclamation des résultats s'est déroulée samedi soir au Mont-sur-Lausanne dans le cadre de la première édition du 'Mont n'oeil', un nouveau festival dédié à l'humour et à l'absurde.

Lors de cette cérémonie, trois 'étoiles montantes du champignacisme' ont été aussi remarquées, relèvent les organisateurs. Célia Bertholet, journaliste sur RTS-La Première, obtient la mention 'A bout de souffle' pour avoir dit: 'L'usine de cigarettes de Boncourt existe depuis deux siècles (...), c'est un poumon économique pour le village.'

Depuis 1988

Isabelle Moret, conseillère d'Etat vaudoise, se voit également honorée de la mention 'Saut dans l'hyperespace-temps'. Lors d'une séance du Grand Conseil, elle a déclaré: 'En effet, en 2050, mon propre fils sera plus jeune que moi maintenant. C'est vous dire à quel point cela est proche.'

Finalement, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider s'adjuge la mention 'Fermeture éclair' pour son sens de la formule sur la RTS: 'Avant, on avait une approche très conservatrice somme toute de ce qu'était un viol: un homme une femme et uniquement la pénétration dans le vagin. Tandis que maintenant, tout est beaucoup plus ouvert.'

Les célèbres statuettes du Champignac récompensent depuis 1988 les plus belles perles oratoires romandes, sélectionnées durant l'année par les lecteurs du journal La Distinction. Cette année, 40 candidats étaient en lice.

