Le 15e Zurich Film Festival ouvre ses portes

La 15e édition du Zurich Film Festival (ZFF) a débuté jeudi. D'ici au 6 octobre, 171 films de 58 pays seront projetés, dont dix suisses et douze premières mondiales. Un grand nombre traite de l'environnement.

La première projection a été le film suisse 'Bruno Manser - La voix de la forêt tropicale', de Niklaus Hilber. Sven Schelker y joue le rôle du militant écologiste bâlois disparu en mai 2000 en Malaisie et déclaré mort en 2005. Plusieurs autres films, dont 'Sanctuary', 'Watson' ou encore 'Sea of Shadows' plaident en faveur de la protection de l'environnement et de la biodiversité.

L'autre thème fort de cette édition du ZFF est la recherche de la vérité et les 'fake news'. Huit films abordent l'importance du journalisme pour la démocratie. 'The Report' et 'Official Secrets', par exemple, parlent des lanceurs d'alertes.

Au total, 44 premières oeuvres sont en compétition pour remporter un Oeil d'or. Ils sont 14 en lice dans la catégorie des longs-métrages.

De nombreuses sont attendues à Zurich pour le festival, notamment l'actrice Julie Delpy, le producteur et réalisateur Oliver Stone, qui préside le jury, et les acteurs Donald Sutherland et Javier Bardem. Deux actrices seront par ailleurs distinguées: Kristen Stewart se verra décerner un Oeil d'or pour sa carrière et Cate Blanchett recevra le Golden Icon Award.

Outre Oliver Stone, le jury est composé du réalisateur colombien Ciro Guerra, de la réalisatrice italienne Laura Bispuri, de l'acteur allemand Sebastian Koch et de la productrice tessinoise Tiziana Soudani.

/ATS