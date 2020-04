Lausanne: la Fondation de l'Hermitage rouvrira le 4 septembre

Fermée depuis le 14 mars, la Fondation de l'Hermitage à Lausanne rouvrira ses portes le 4 septembre, avec 'Arts et Cinéma'. Cette exposition qui a dû être reportée est agendée jusqu'au 3 janvier 2021.

La Fondation de l'Hermitage redouble de créativité pour faire face aux nouveaux enjeux sanitaires et économiques liés à la crise du Covid-19, écrit-elle mardi dans un communiqué. Son équipe a été chargée de repenser complètement la programmation 2020 afin de rendre possible l'exposition 'Arts et Cinéma'.

Initialement prévue du 26 juin au 1er novembre, celle-ci explorera les échanges et les influences réciproques entre cinéastes et plasticiens, depuis les premiers films de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Nouvelle Vague.

Impact financier

'Malheureusement', l'exposition 'Le Canada et l'impressionnisme', prévue initialement jusqu'au 24 mai, ne pourra pas être prolongée. Organisée en partenariat avec le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa, elle continuera malgré tout sa tournée et sera présentée dès septembre au Musée Fabre à Montpellier.

Sa fermeture aura un impact non négligeable sur l'équilibre financier de la Fondation de l'Hermitage, qui repose principalement sur les recettes de billetterie et la recherche de fonds auprès de partenaires privés. L'institution muséale privée a donc entrepris les démarches nécessaires (RHT et demande d'indemnisation) dans le cadre proposé par la Confédération et l'Etat de Vaud.

L'exposition 'Arts et cinéma' sera suivie de '100 chefs-d'œuvre de la collection Bemberg' du 22 janvier au 30 mai 2021. Puis, en première Suisse romande, d'une importante rétrospective consacrée au peintre lucernois Hans Emmenegger (1866-1940) du 25 juin au 31 octobre 2021.

