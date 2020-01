Latifa Echakhch, commissaire du pavillon suisse à Venise en 2021

Latifa Echakhch sera la commissaire du Pavillon suisse à la Biennale d'Art de Venise 2021. Cette artiste d’origine franco-marocaine, installée à Fully (VS), a acquis depuis de nombreuses années une notoriété internationale sur la scène de l’art contemporain.

A travers ses installations interdisciplinaires, Latifa Echakhch 'est reconnue pour l'équilibre, entre force et fragilité, de son langage visuel, insérant des éléments surréalistes et conceptuels, ainsi que pour l'importance des symboles, qu'elle conjugue elle-même entre 'politique et poésie'', écrit mardi Pro Helvetia dans un communiqué.

L'artiste a invité le commissaire d'exposition Francesco Stocchi et le percussionniste Alexandre Babel à l'accompagner dans la réalisation du projet d'exposition. Ensemble, ils prévoient d'offrir aux visiteurs de la Biennale 'une expérience rythmée d'effets visuels, spatiaux et sonores'.

Née au Maroc en 1974, Latifa Echakhch est diplômée de l'Ecole nationale supérieure d'arts de Cergy-Pontoise et de l'Ecole nationale des beaux-arts de Lyon. Elle vit et travaille à Fully depuis 2012. Elle a obtenu le prix Marcel-Duchamp en 2013, ainsi que le Zurich Art Prize en 2015.

