La vente des objets de la Fête des vignerons a fait un tabac de vendredi à dimanche à Aigle (VD). Plus de 2400 visiteurs se sont rendus sur place pour acquérir un souvenir de la grande manifestation veveysanne. Tout a disparu.

'La vente publique a été un grand, beau succès', a déclaré dimanche à Keystone-ATS Marie-Jo Valente, porte-parole de la Fête des vignerons. La quasi-totalité des milliers d'objets à disposition a disparu.

De verres de la Fête à la grosse courge du spectacle en passant le mobilier des Terrasses de la Confrérie, le boeuf de la Saint-Martin, les tables et paniers de la noce ou encore costumes, échalas et petits chevaux, petits et gros objets ont trouvé preneur.

Vendredi, jour réservé aux acteurs-figurants, ils ont été 1500 à venir chercher un petit morceau emblématique de leur fête, ce qui a quelque peu dégarni les rayons. Cela a également donné lieu à de nombreuses rencontres, a glissé Mme Valente. Samedi et dimanche, 600 personnes, respectivement 300, ont fait le déplacement.

Quant au produit de la vente, les organisateurs l'estiment à environ 250'000 francs desquels il faut soustraire les charges. 'C'est un peu plus du double que ce qu'on avait imaginé', s'est réjoui Mme Valente.

