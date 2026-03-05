La troupe de théâtre Mummenschanz part en tournée d'adieu

Les Mummenschanz vont entamer leur tournée d'adieu. Après 55 ans de théâtre visuel né en Suisse ...
La troupe de théâtre Mummenschanz part en tournée d'adieu

La troupe de théâtre Mummenschanz part en tournée d'adieu

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Les Mummenschanz vont entamer leur tournée d'adieu. Après 55 ans de théâtre visuel né en Suisse et célébré dans le monde entier, la compagnie tirera sa révérence en 2027.

La tournée, baptisée 'Adieu !', débutera le 3 décembre à Zurich et se poursuivra jusqu’à la fin 2027, indique jeudi l'organisateur Opus One dans un communiqué. En Suisse romande, elle sera présentée les 15 et 16 janvier au Théâtre du Martolet à Saint-Maurice (VS), du 16 au 18 avril au Théâtre de Beaulieu à Lausanne et du 19 au 21 novembre au Bâtiment des Forces Motrices (BFM) de Genève.

/ATS
 

Actualités suivantes

Disparition du romancier portugais Antonio Lobo Antunes

Disparition du romancier portugais Antonio Lobo Antunes

Culture    Actualisé le 05.03.2026 - 11:47

La Suisse présente le design comme une démarche collective à Milan

La Suisse présente le design comme une démarche collective à Milan

Culture    Actualisé le 04.03.2026 - 14:29

L'univers d'Henri Dès s'invite dans un spectacle musical

L'univers d'Henri Dès s'invite dans un spectacle musical

Culture    Actualisé le 04.03.2026 - 13:35

France: la Chine demande la déprogrammation d'une pièce sur Taïwan

France: la Chine demande la déprogrammation d'une pièce sur Taïwan

Culture    Actualisé le 03.03.2026 - 18:11

Articles les plus lus

Amsterdam: découverte d'un nouveau Rembrandt au Rijksmuseum

Amsterdam: découverte d'un nouveau Rembrandt au Rijksmuseum

Culture    Actualisé le 02.03.2026 - 16:31

Soleure accueille les plumes suisses contemporaines

Soleure accueille les plumes suisses contemporaines

Culture    Actualisé le 03.03.2026 - 14:19

France: la Chine demande la déprogrammation d'une pièce sur Taïwan

France: la Chine demande la déprogrammation d'une pièce sur Taïwan

Culture    Actualisé le 03.03.2026 - 18:11

L'univers d'Henri Dès s'invite dans un spectacle musical

L'univers d'Henri Dès s'invite dans un spectacle musical

Culture    Actualisé le 04.03.2026 - 13:35

Avant les Oscars, les acteurs de « Sinners » sacrés aux Actor Awards

Avant les Oscars, les acteurs de « Sinners » sacrés aux Actor Awards

Culture    Actualisé le 02.03.2026 - 05:55

Après 40 ans, Bernard Campiche remet sa maison d'édition

Après 40 ans, Bernard Campiche remet sa maison d'édition

Culture    Actualisé le 02.03.2026 - 15:57

Amsterdam: découverte d'un nouveau Rembrandt au Rijksmuseum

Amsterdam: découverte d'un nouveau Rembrandt au Rijksmuseum

Culture    Actualisé le 02.03.2026 - 16:31

Soleure accueille les plumes suisses contemporaines

Soleure accueille les plumes suisses contemporaines

Culture    Actualisé le 03.03.2026 - 14:19