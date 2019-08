La star d'« Easy Rider » Peter Fonda s'est éteint

L'acteur américain Peter Fonda, célèbre notamment pour avoir joué dans le road-movie culte 'Easy Rider', est décédé vendredi à son domicile à Los Angeles, a indiqué son entourage. Icône du mouvement hippie, il était âgé de 79 ans.

'Tandis que nous pleurons la perte de cet homme doux et gracieux, nous souhaitons aussi célébrer son esprit indomptable et son amour de la vie. En l'honneur de Peter, portez un toast à la liberté s'il vous plaît', conclut le communiqué signé de sa famille. Selon son agent, il est mort d'un arrêt respiratoire provoqué par un cancer du poumon.

Fils de la star hollywoodienne Henry Fonda (1905-1982), Peter Fonda est le jeune frère de Jane Fonda et le père de l'actrice Bridget Fonda. En 1969, il interprète Wyatt - Captain America dans 'Easy Rider' au côté de Dennis Hopper qui joue Billy. Le film, qu'ils ont co-écrit avec Terry Southern, évoque la quête de liberté à travers une odyssée à moto dans les grands espaces du sud-ouest américain.

Dennis Hopper est décédé en mai 2010 d'un cancer de la prostate.

Emblématique

L'image de Peter Fonda, les jambes étendues sur son chopper Harley-Davidson peint aux couleurs du drapeau américain, est emblématique du cinéma de cette époque. Un exemplaire de cette moto s'était vendu aux enchères 1,35 million de dollars en 2014.

En 1998, Peter Fonda concourt aux Oscars pour son rôle dans le film 'L'Or de la vie' de Victor Nuñez, qui lui vaut un Golden Globe. Plus récemment, Peter Fonda a joué Méphistophélès dans 'Ghost Rider' (2007). Son dernier film, 'The Last Full Measure', avec Samuel L. Jackson, Morgan Freeman et Laurence Fishburne, doit sortir fin octobre aux Etats-Unis.

Rôle dans un film de Nick Hayek

Au début des années 1990, Peter Fonda a joué le rôle principal dans le film 'Family Express' de l'entrepreneur suisse et patron du groupe Swatch Nick Hayek. L'acteur hollywoodien était aussi fréquemment invité au Festival du film de Zurich (2008, 2009, 2014). En 2008, il préside le jury; en 2009, il propose à ses fans une balade en Harley Davidson et verse l'argent ainsi récolté à l'organisation Médecins Sans Frontières.

En 2014, lors d'un entretien avec un journal suisse, Peter Fonda révèle que l'ancienne conseillère aux Etats socialiste zurichoise Emilie Lieberherr était sa nounou à New York dans les années 1950. Grâce à elle, il aurait aussi appris quelques bribes de français, comme 'J'ai fini'.

Militant écologiste de la première heure, l'acteur avait fait sensation au festival de Cannes en 2011 lorsqu'il avait qualifié le président américain de l'époque, Barack Obama, de 'putain de traître' en lui reprochant sa gestion d'une marée noire dans le Golfe du Mexique provoquée par le naufrage de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon.

