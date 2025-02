La soprano lucernoise Edith Mathis s'est éteinte

La soprano suisse Edith Mathis est décédée le 9 février à Salzbourg (AU) à l'âge de 87 ans, apprend-on sur le site du théâtre de Lucerne. Elle était considérée comme une interprète exceptionnelle de Mozart.

La soprano suisse a chanté sur les plus grandes scènes du monde et sa voix a été enregistrée sur de nombreux disques. Le chef d'orchestre autrichien Herbert von Karajan a voulu engager la jeune soprano pour l'Opéra d'État de Vienne dès le début de sa carrière. Cette dernière refusa parce qu'elle ne se sentait pas encore mûre pour cela. M. von Karajan fut offensé, mais cela n'a pas empêché d'enregistrer plus tard la 'Flûte enchantée' de Mozart avec elle.

Edith Mathis a participé à une trentaine d'enregistrements d'opéra. Née en 1938 à Lucerne, elle a fait ses débuts dans sa ville natale en 1957, puis a chanté à Cologne, longtemps aussi à Hambourg, au Covent Garden Opera de Londres et au Met de New York.

Anneau Hans-Reinhart en 1978

De 1992 à 2006, elle a été professeure à l'Université de musique et d'art dramatique de Vienne. La soprano allemande Diana Damrau a été l'une de ses élèves.

Parmi les nombreuses distinctions qu'Edith Mathis a reçues figurent la médaille Mozart de la Fondation internationale Mozarteum de Salzbourg, la plus haute distinction suisse, l'anneau Hans Reinhart en 1978, le prix artistique et culturel de la ville de Lucerne et le Prix mondial du disque.

/ATS