La minisérie de Netflix 'Adolescence', qui aborde le sujet des influences toxiques et misogynes auxquelles sont exposés les jeunes en ligne et suscite un débat de société au Royaume-Uni, va être diffusée gratuitement dans les collèges et lycées du pays.

'C'est une initiative importante pour encourager le plus grand nombre possible d'élèves à regarder le programme', a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui a lui-même vu la série avec ses enfants adolescents.

/ATS