« La sensation sur scène était incroyable », dit Nemo

Nemo s'est dit submergé par de nombreuses émotions après sa prestation en demi-finale de l'Eurovision jeudi soir. L'artiste non binaire a déclaré à la radio alémanique SRF s'être senti heureux de pouvoir partager son histoire avec tant de personnes.

L'artiste originaire de Bienne cherchait ses mots au moment de partager son expérience au micro de la SRF vendredi matin. 'Il y a tellement de pensées dans ma tête que je n'arrive pas à les mettre dans l'ordre', dit Nemo.

Tout ce dont Nemo se souvient, c'est que 'le sentiment sur scène était incroyable' et que le soutien du public s'est fait sentir. Avec 'The Code', l'artiste de 24 ans, évoque le fait de ne se sentir ni homme ni femme et le chemin parcouru pour trouver son identité.

Depuis des semaines, 'The Code' figure en tête des noms évoqués par les parieurs, qui y voient un potentiel vainqueur. Il n'y a été devancé que ces derniers jours par la chanson croate, 'Rim Tim Tagi Dim' de Baby Lasagna.

Le titre a été écrit en équipe il y a un an en l'espace d'une journée, avec le producteur norvégien Lasse Midtsian Nymann, la compositrice suédoise Linda Dale et le producteur suisse Benjamin Alasu.

