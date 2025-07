La fulgurante Theodora force le Montreux Jazz à innover

Le Montreux Jazz attend de pied ferme mercredi la chanteuse franco-congolaise Theodora, tête d'affiche de la programmation gratuite. L'engouement est tel que, pour la première fois dans l'histoire du festival, il a fallu réserver sa place pour un concert gratuit.

Sur les quelque 5500 personnes à s'être connectées pour avoir un billet, seules 550 ont pu obtenir une place pour le show de celle que l'on surnomme la 'Boss Lady'. Elle se produira sur la scène Spotlight, une infrastructure inédite de cette 59e édition.

Née à Lucerne, Theodora a connu une ascension fulgurante ces derniers mois, raconte à Keystone-ATS David Torreblanca, directeur des opérations et responsable de la programmation du MFJ. 'J'ai rarement vu un ou une artiste exploser pareillement', relève-t-il.

Repérée fin 2024 par les organisateurs du MJF, l'artiste de 21 ans peut se targuer, depuis, d'avoir été élue Révélation féminine lors de la cérémonie des Flammes (le pendant des Victoires de la musique pour les cultures populaires), de voir la plupart de ses concerts se jouer à guichets fermés et d'avoir un 'single' sacré disque d'or.

Son viral

Sa chanson 'Kongolese sous BBL' - ce sigle désignant une opération chirurgicale visant à augmenter le volume des fesses - est sortie en novembre 2024 et l'a propulsée au sommet. Fruit d'une collaboration avec son frère Jeez Suave, le son est rapidement devenu viral, trouvant son écho sur TikTok et auprès des jeunes. 'Cette ascension était pratiquement imprévisible', remarque M. Torreblanca.

Sa recette? 'Un incroyable mélange de styles hyper tendance, hyper actuel et hyper frais qui parle à tout le monde', s'enthousiasme le programmateur. Entre hyperpop, RnB, hip-hop, rap, mais aussi shatta ou encore bouyon, l'artiste donne l'impression de composer en toute liberté et spontanéité. 'Elle fait aller ses tripes et son coeur', dit-il.

Theodora portera son projet 'Bad Boys Lovestory (BBL)' et sa version augmentée 'Mega BBL' sur scène mercredi en deuxième partie de soirée, après le concert de l'Américain Matt Hansen. Après son passage à Montreux, la 'Boss Lady' se produira encore une fois en Suisse, à l'Openair de Frauenfeld le 10 juillet. Pour les personnes prêtes à traverser les frontières - pas seulement musicales -, une dizaine de dates ont été programmées en Europe cet été.

