La dépouille de Johnny Hallyday est arrivée à Saint-Barthélemy

La dépouille du chanteur Johnny Hallyday est arrivée dimanche sur l'île antillaise de Saint-Barthélemy où une veillée publique a été organisée avant l'inhumation lundi. Le rocker est décédé à Paris dans la nuit de mardi à mercredi d'un cancer des poumons.

Dans l'avion, 62 passagers l'accompagnaient dont sa femme Laeticia et leurs filles Joy et Jade, son manager Sébastien Farran et son guitariste Yarol Poupaud ou encore l'acteur Jean Reno.

La dépouille a été acheminée au funérarium de Saint-Jean où a été organisée une veillée publique, en présence de plusieurs centaines de personnes, souvent vêtues de blanc, couleur du deuil aux Antilles, venues rendre un dernier hommage à l'un des habitués des lieux qui possédait une propriété où il a séjourné à de nombreuses reprises, a constaté l'AFP.

La foule, massée derrière des barrières a été filtrée à l'entrée par les forces de l'ordre. Le défilé devant le cercueil s'est déroulé en silence, dans un calme à peine perturbé sur la fin, par une pluie battante.

Peu de fans de métropole ont pu faire le déplacement mais une famille a dormi dans la rue pour être présente à la veillée et à l'enterrement. 'On voulait venir (...) pour l'accompagner jusqu'au bout', expliquent Jean-Pierre et Chantal, venus de banlieue parisienne.

Inhumation dans l'intimité

A Saint-Barthélemy, dévastée en septembre par l'ouragan Irma, Johnny reposera dans le cimetière marin de Lorient qui borde la baie du même nom, prisée des surfeurs. L'inhumation est prévue lundi à 16 heures locales (21h00 en Suisse). La cérémonie doit réunir environ 80 proches du chanteur, avec un court office prononcé directement au cimetière, sans passer par l'église de Lorient.

L'emplacement qui accueillera la tombe du chanteur dans le petit cimetière fleuri aux tombes blanches a été creusé samedi matin.

Johnny 'm'avait confié à plusieurs reprises qu'il voulait être enterré ici, qu'il ne voulait pas aller au Père Lachaise', le cimetière parisien, a expliqué le président de la collectivité de Saint-Barthélemy Bruno Magras, qui considère ce choix comme un 'honneur'. Mais d'autres habitants sont plus sceptiques. 'L'île est trop petite, le cimetière aussi, ça va être ingérable', s'inquiète un natif de l'île.

Trois jours d'hommages

Après trois jours d'hommages ininterrompus, Johnny Hallyday a eu droit à un 'hommage populaire' samedi à Paris en présence de centaines de milliers de fans venus de toute la France.

Né d'une mère française et d'un père belge, la rock-star de 74 ans était un géant de la culture populaire en France où il n'avait pas que des fans, mais était incontournable avec plus de 100 millions de disques vendus en près de 60 ans de carrière.

