La dépouille de Botero en Colombie pour un « dernier adieu »

Le corps du peintre et sculpteur colombien Fernando Botero, décédé vendredi, sera exposé en Colombie pour un dernier hommage dans son pays, avant des funérailles en Italie, a annoncé sa famille lundi. Il est considéré comme l'un des plus grands artistes du XXe siècle.

'Nous emmènerons mon père en Colombie pour un dernier adieu, d'abord à Bogota, puis à Medellin', sa ville natale dans le nord-ouest du pays, a déclaré Juan Carlos Botero, l'un de ses fils, à une radio colombienne.

Citée par les médias locaux, la famille a assuré que la dépouille de l'artiste serait jeudi dans la capitale et qu'elle serait ensuite transférée à Medellin, où seront organisés plusieurs événements à la mémoire du peintre et sculpteur colombien le plus célèbre au monde.

Fernando Botero est décédé vendredi à l'âge de 91 ans à Monaco des suites d'une pneumonie. Selon son fils, l'artiste, célèbre pour ses personnages aux formes voluptueuses, avait exprimé le souhait que son corps soit emmené temporairement dans son pays après sa mort.

Inhumé à Pietrasanta

'Nous faisons tout ce que nous devons pour réaliser ses dernières volontés [...] Il voulait dire au revoir à son peuple [...] Il a vécu reconnaissant envers le peuple colombien', a expliqué Juan Carlos Botero.

Botero avait fait don de dizaines de ses oeuvres à sa ville natale, Medellin, où elles sont exposées dans des musées mais également dans des parcs, sur la voie publique. Les autorités municipales ont décrété sept jours de deuil, avec diverses hommages et manifestations, à l'annonce de la mort du maître.

Après la veillée funèbre en Colombie, le corps de l'artiste sera incinéré et ses cendres seront enterrées dans la petite ville italienne de Pietrasanta, où il résidait et où son épouse, l'artiste grecque Sophia Vari, décédée en mai dernier, est elle-même inhumée.

Avec le prix Nobel de littérature Gabriel García Marquez, Botero était l'un des Colombiens les plus célèbres au monde. Ses créations ont été exposées partout et atteignaient plusieurs millions de dollars aux enchères de New York et Londres.

Selon sa fille Lina Botero, il a continué à peindre à l'aquarelle jusqu'à ses derniers jours, mais 'pas à l'huile, car il avait du mal à se tenir debout'.

