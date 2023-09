La collection privée de Jasper Johns exposée au Kunstmuseum à Bâle

Le Kunstmuseum de Bâle expose une sélection d'oeuvres de la collection privée de l'artiste américain Jasper John. On peut y admirer des oeuvres de Paul Cézanne, Pablo Picasso, Willem de Kooning et René Magritte. L'exposition est visible jusqu'au 4 février prochain.

'C'est un privilège' d'être le premier musée à pouvoir présenter une sélection aussi vaste de la collection privée de Jasper Johns, a déclaré jeudi Josef Helfenstein, directeur du Kunstmuseum. L'exposition a été réalisée en étroite collaboration avec l'artiste qui a laissé le musée choisir les oeuvres exposées à Bâle.

Jasper Johns, né en 1930, compte parmi les artistes américains majeurs du 20e siècle. Précurseur du pop art, il est notamment connu pour ses tableaux du drapeau américain. Il est aussi un collectionneur.

Cadeaux et échanges

La collection de Jasper Johns contient de nombreux dessins d'artistes français de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle et d'artistes américains de la seconde moitié du 20e siècle. 'La collection reflète à la fois son regard sur l'histoire de l'art et son don d'intuition pour repérer des parentés artistiques sur plusieurs siècles', souligne le Kunstmuseum. Jasper Johns a commencé sa collection il y a plus de 70 ans.

Jasper Johns n'a jamais pris la décision consciente de devenir collectionneur. 'Je n'ai pas cherché des choses et je n'ai pas essayé de constituer une collection systématique', disait-il dans une interview en 1990. Il a choisi des dessins isolés qui le fascinaient, le touchaient ou le mettaient au défi. 'J'ai acquis la plupart de ces dessins par le hasard de cadeaux ou d'échanges avec d'autres artistes que j'ai connus'.

Longue et étroite relation avec le musée

L'exposition de la collection de Jasper Johns rassemble une sélection de 103 dessins réalisés par 47 artistes. C'est le fruit 'd'une relation longue et étroite' entre l'artiste américain et le musée bâlois.

Le Kunstmuseum possède la plus importante collection d'oeuvres de Jasper Johns en Europe (223 travaux sur papier et sept peintures). Elle a été constituée en collaboration avec l'artiste qui a fait de nombreux dons au musée. La première acquisition date de 1968.

