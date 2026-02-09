La Suisse marque le « Panorama » de la Berlinale

La Suisse ne participera pas cette année à la compétition de la Berlinale. Le cinéma helvétique sera néanmoins présent à la 76e édition du Festival international du film de Berlin, qui débute jeudi, notamment avec le film 'Tristan Forever'.

Le film de Tobias Nölle et Loran Bonnardot sera présenté en première mondiale. Oscillant entre documentaire et fiction, il se demande s'il existe un lieu prédestiné pour chaque être humain. Il raconte l'histoire d'un médecin qui souhaite s'installer sur l'île volcanique isolée de Tristan da Cunha, dans le Pacifique Sud, son refuge depuis des années. Il n'est pas certain qu'il puisse vraiment y rester.

A Berlin, la production suisse de Hugofilm Features est présentée dans la section 'Panorama Dokumente'. 'C'est un honneur particulier de pouvoir montrer le film dans l'un des trois festivals de cinéma les plus importants au monde', écrit le producteur Christof Neracher, interrogé par Keystone-ATS. 'Pour nous, la Berlinale est une excellente plateforme pour donner au film la visibilité nécessaire'.

'Interpeller le public'

De manière générale, la production helvétique se distingue particulièrement dans la section 'Panorama'. Consacrée à la création cinématographique actuelle, celle-ci vise à 'interpeller le public dans ses habitudes visuelles et sa façon de penser'. Elle prend le pouls de la création cinématographique actuelle et le public peut y voter pour son film préféré.

Le troisième long métrage de Dominik Locher, 'Enjoy your Stay', pourrait avoir des chances de remporter le prix du public. Ce drame franco-suisse raconte l'histoire d'une Philippine qui vit sans papiers en Suisse et travaille comme femme de ménage dans une maison de vacances d'une station de ski huppée. Exploitée et sous la pression constante du temps, elle fait tout pour conserver la garde de son enfant.

Doc, drame et actrice

Deux autres coproductions avec une participation suisse minoritaire sont présentées dans la section 'Panorama'. Dans 'Siri Hustvedt – Dance Around The Self', la réalisatrice allemande Sabine Lidl retrace de manière documentaire le parcours de l'une des écrivaines les plus marquantes de notre époque. Romancière, essayiste et poète, Siri Hustvedt est attendue en tant qu'invitée à la Berlinale.

Le drame germano-helvéto-britannique de Sophie Heldmann, 'The Education of Jane Cumming', nous transporte lui en 1810. Il raconte l'histoire de deux enseignantes à Edimbourg cibles d'une rumeur.

La Suisse ne marque certes pas autant le festival cette année que l'an passé. Mais le cinéma helvétique est tout de même présent, par exemple dans la catégorie des courts-métrages. Des artistes suisses participent également à des productions étrangères. L'actrice zurichoise Luna Wedler joue ainsi dans l'adaptation cinématographique du roman allemand 'Allegro Pastell'. Elle sera présente à la Berlinale.

/ATS