La Sentinelle des Rangiers fête son 100e anniversaire

La Sentinelle des Rangiers, statue devenue un symbole de la lutte jurassienne pour l'indépendance, a été inaugurée il y a 100 ans. Cet anniversaire ne sera pas célébré en tant que tel samedi, mais s'invitera au centenaire du vol aéropostal La Caquerelle (JU)-Lausanne.

Inaugurée le 31 août 1924 au col des Rangiers entre Delémont et Porrentruy, la statue a été érigée en mémoire aux troupes suisses mobilisées pour défendre les frontières pendant la Première Guerre mondiale. Associée ensuite à la Question jurassienne, le monument communément appelé 'Le Fritz' a été vandalisé à de nombreuses reprises par des militants et n'est aujourd'hui plus qu'un vestige.

Depuis début juillet, le soldat de granite de 6 tonnes se trouve entreposé au Musée du Mont-Repais à La Caquerelle. L'association Groupe d'Histoire du Mont-Repais prévoit d'exposer le vestige chargé en symbolique dans le cadre d'une exposition permanente sur l'histoire de la région qui, après des retards, devrait ouvrir au printemps 2025.

Quelque 20'000 missives transportées

Si 'le Fritz' n'aura pas sa fête, une journée commémorative sera par contre organisée à La Caquerelle samedi pour célébrer un autre centenaire: celui du vol aéropostal organisé le 31 août 1924 à l'occasion de l'inauguration de la Sentinelle des Rangiers. Devant initialement partir de La Caquerelle, c'est finalement de Delémont que l'avion postal s'est envolé pour Lausanne il y a 100 ans, avec à son bord plus de 20'000 lettres et cartes oblitérées pour l'occasion.

A l'initiative en 1924, c'est à nouveau la Société philatélique de Delémont qui est aux mannettes samedi dans le cadre de la journée suisse de l'aérophilatélie 2024. Un avion Fieseler-Storch se posera dans le lieu-dit jurassien pour repartir vers Lausanne dans l'après-midi.

Timbres et cartes postales anciennes à l'effigie de la Sentinelle des Rangiers et de l'avion postal seront exposés et vendus durant les festivités. La société philatélique de Delémont a conçu pour le centenaire quatre vignettes commémoratives, en forme de timbre, illustrant un avion survolant un Fritz imposant en premier plan.

Un symbole malmené

Pas de traces, par contre, du soldat de pierre sur le timbre émis par La Poste suisse pour commémorer les 100 ans de ce même vol aéropostal. D'une valeur de 1 franc 20, il représente un avion d'époque survolant les prairies et forêts jurassiennes.

Oeuvre de l'artiste neuchâtelois Charles L'Eplattenier (1874-1946), la Sentinelle des Rangiers a vu sa symbolique évoluer au cours de ses 100 ans d'histoire. Les séparatistes jurassiens ont vu dans ce fantassin tenant son fusil baïonnette au canon un symbole de la mainmise bernoise sur la population du Jura.

Endommagée et barbouillée à de nombreuses reprises, l'imposante statue est associée dans les esprits à la manifestation organisée en 1964 par le Rassemblement jurassien (RJ), lors de la venue aux Rangiers du conseiller fédéral Paul Chaudet et du conseiller d'Etat bernois Virgile Moine. Les deux élus s'y étaient rendus pour commémorer les 50 ans de la Mobilisation.

Mise à terre une première fois par le Groupe Bélier en 1984, la statue est redressée. En août 1989, le coup de grâce est porté par des militants jurassiens qui la renversent et dérobent sa tête. Les restes du soldat de pierre sont d’abord entreposés à Glovelier dans un dépôt du Service des ponts et chaussées. En février 1990, un incendie criminel fragilise la statue de façon définitive.

Pas de restauration

Une nouvelle atteinte à ce symbole a lieu le 24 septembre 2004. Des membres cagoulés du Groupe Bélier fracassent la tête de la sentinelle, en marge des manifestations marquant le 25e anniversaire de l'entrée en souveraineté du canton du Jura.

Après ces déprédations, le monument a été retiré des inventaires de référence en matière de patrimoine bâti. Il ne s'agit ainsi plus d'un monument historique, mais des vestiges d'un monument. Le vestige a été présenté pour la dernière fois au public lors des Journées européennes du patrimoine les 11 et 12 septembre 2016.

