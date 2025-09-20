La Russie relance l'Intervision, sa version de l'Eurovision

La Russie relance samedi soir son concours musical Intervision né à l'époque soviétique, pour rivaliser avec l'Eurovision aux valeurs jugées 'décadentes'. Moscou compte sur une audience record en réunissant des chanteurs de 23 pays.

Le concours débutera à 19h30 (heure suisse) dans la Live.Arena, près de Moscou et verra notamment monter sur scène la Qatari Dana Al Meer, voix de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football-2022, le chanteur serbe Slobodan Trkulja ou encore Vassy (Vasiliki Karagiorgos), chanteuse australienne de musique électronique et pop qui représentera les Etats-Unis.

Le Russe Shaman, figure emblématique des concerts patriotiques, présentera, lui, une chanson lyrique intitulée 'Droit au coeur'.

Langue maternelle

Chacun chantera dans sa langue maternelle, 'à la différence de l'Eurovision où la plupart des chansons sont souvent interprétées en anglais', soulignent les organisateurs.

Le gagnant sera désigné par un jury international.

Aucun pays de l'Union européenne n'a envoyé de participant à l'Intervision, présenté par les autorités russes comme une alternative à l'Eurovision, promouvant des valeurs occidentales 'décadentes', au moment où la Russie est visée par de lourdes sanctions occidentales en raison de son offensive en Ukraine lancée en 2022.

Le nombre de vues du show, qui sera retransmis en direct ou en différé dans chaque pays participant, selon son fuseau horaire, pourrait atteindre un milliard, affirme Konstantin Ernst, directeur général de la chaîne de télévision publique russe Pervy Kanal, principal organisateur de l'Intervision.

Audience sans précédent

Les pays participants, parmi lesquels notamment des partenaires des Brics (Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud, Egypte, Emirats arabes unis...), représentent au total plus de 4 milliards d'habitants, selon les organisateurs.

'Si au moins un sur trois ou un sur quatre regarde le concours, ce sera une audience sans précédent', a assuré M. Ernst, en présentant cette semaine l'Intervision à la presse.

L'audience de la 69e édition de l'Eurovision, qui s'est déroulée en mai à Bâle, en Suisse, et a été remportée par l'Autrichien Johannes Pitsch, a atteint cette année 166 millions, un chiffre présenté comme record par l'Union européenne de radio-télévision.

Conçu comme un festival de la chanson des pays alliés de l'URSS, le premier Intervision avait été organisé en 1965 en Tchécoslovaquie. Après le Printemps de Prague réprimé par les chars soviétiques en 1968, il avait été suspendu avant d'être relancé en 1977 en Pologne puis de cesser d'exister avec la chute de l'URSS au début des années 1990.

/ATS