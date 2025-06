La Pologne rêvée à Lausanne: 100 chefs-d’œuvre du musée de Varsovie

La Fondation de l’Hermitage à Lausanne met en lumière la remarquable vitalité artistique de la Pologne entre 1840 et 1914. Jusqu'au 9 novembre, elle présente une centaine d'oeuvres emblématiques des plus grands peintres, issues du musée national de Varsovie

Siècle crucial dans la longue histoire du pays, puisque celui-ci disparaît comme Etat indépendant au profit de la Russie, l’Autriche et la Prusse, le XIXe siècle polonais est celui de la lutte des artistes, des écrivains et des musiciens pour garder vivants les particularismes, les traditions et la langue d’un peuple.

Privés d’académie nationale, les artistes créent une iconographie unique célébrant la Pologne indépendante dont ils préparent le retour. Les peintres mettent en image l’histoire médiévale et celle des grands monarques, la célébration des paysages, du monde rural, du folklore et des récits mythologiques.

