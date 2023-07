La Lake Parade et sa techno attirent la foule à Genève

Après six ans d'absence, la Lake Parade a fait son retour samedi à Genève, avec ses chars déversant des décibels autour de la rade. L'événement techno a attiré de nombreux fans et curieux sous un soleil de plomb.

Le coup d'envoi de cette 21e édition de la Lake Parade a été donné à 15h00. Les quatorze chars transportant DJs, enceintes et danseurs sont peu à peu partis de la hauteur du parc Mon Repos, sur la rive droite. Avançant au pas, ils ont rencontré de plus en plus de monde, entraînant les fêtards dans leur sillage.

Le DJs de tête s'en est donné à coeur joie au quai du Mont-Blanc, juste avant le pont éponyme, où une foule enthousiaste était rassemblée à l'ombre des immeubles. Le mercure a grimpé jusqu'à 34 degrés samedi, mais un fort vent rendait l'atmosphère moins étouffante sur l'asphalte. A 18h00, les chars commençaient à peine à traverser le pont pour rejoindre l'autre rive.

/ATS