« La Goldene Letter » de Leipzig pour le Suisse Dan Solbach

Parmi les vingt 'Plus beaux livres suisses' 2022, quatre d'entre eux sont primés à Leipzig cette année par le concours international des 'Plus beaux livres du monde'. Le designer graphique suisse Dan Solbach reçoit la plus haute distinction 'La Lettre d'or'.

Basé à Berlin, Dan Solbach est une figure majeure de l'art contemporain qui œuvre la plupart du temps en coulisses. Prolifique designer de publications artistiques, il a déjà été récompensé du Prix du 'Plus beau livre du monde' en 2020 pour l''Almanach Ecart', co-édité par la haute école d'art genevoise, la HEAD.

Cette année, Dan Solbach est primé pour - 'Susi + Ueli Berger. Kunst am Bau und im öffentlichen Raum 1968-2008' (L'art dans le bâtiment et l'espace public). Il a collaboré pour la conception graphique avec Fabian Harb et Maria Peskina, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la culture (OFC).

Régulièrement primés

'Les livres suisses reçoivent régulièrement des prix à Leipzig pour la qualité de leur design graphique', a souligné jeudi Nicole Uldry, collaboratrice scientifique à l'OFC, interrogée par Keystone-ATS.

Trois autres productions suisses ont été remarquées en Allemagne parmi les 560 livres retenus provenant de 30 pays. Il s'agit de 'Matter', conçu graphiquement par Fabian Bremer, Hannes Drissner et Pascal Storz (médaille d'argent)

Julia Born se voit décerner la médaille de bronze pour 'Miriam Cahn. Meinejuden'. Et le Studio Mathias Clottu reçoit la même distinction pour 'The Polyhedrists: Art and Geometry in the Long Sixteenth Century' ('Les polyédristes: L'art et la géométrie au cours du XVIe siècle').

Exposition itinérante

Au niveau suisse, parmi 400 livres, vingt ont été distingués cette année par l'OFC et reçoivent l'appellation 'Plus beaux livres suisses 2022'. La liste complète se trouve sous : www.themostbeautifulswissbooks.ch et Instagram: @mostbeautifulswissbooks

Le vernissage de l'exposition aura lieu le 22 juin prochain, au Helmhaus de Zurich. Les 400 livres y seront présentés, ainsi que le catalogue.

L'exposition tournera ensuite en Suisse et à l'étranger. Elle sera visible à l'Ecal à Lausanne, à la médiathèque de Sion, à la villa dei Cedri à Bellinzone et à St-Gall. A l'étranger les livres primés l'an dernier ont par été montrés dans une vingtaine de villes en Europe, en Asie et aux Etats-Unis.

