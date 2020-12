La Fondation Gianadda rouvre avec les photos de Michel Darbellay

Le photographe valaisan Michel Darbellay, décédé en avril dernier, a croqué le Valais dans toute sa diversité. Pour lui rendre hommage, la Fondation Gianadda, qui rouvrait lundi, lui consacre une exposition visible jusqu'au 13 juin 2021.

La fondation de Martigny présente plus de 200 clichés mêlant paysages et reportage. Ils s'accompagnent d'extrait de films 'qui permettent à chaque visiteur de rencontrer intimement cet artiste pluridisciplinaire', indiquent les commissaires de l'exposition Sophia Cantinotti et Jean-Henry Papilloud sur le site internet de la fondation.

Sur place, les oeuvres sont réparties sur des murs colorés en vert, jaune, orange ou bleu. Quatre couleurs pour autant de saisons, sources d'inspiration et de jeu pour Michel Darbellay. Attentif 'aux changements de lumière dans la nature', il était 'sensible au passage du temps, aux rituels saisonniers, aux variations de couleurs et d'atmosphère', notent les commissaires de l'exposition.

'Tout terrain'

Le photographe a arpenté sans cesse le Valais, ce 'grand décor' pour lequel il ressentait 'une admiration toujours renouvelée', selon ses propres mots. 'Exposer les œuvres de Michel Darbellay, c’est parler du Valais, de ses paysages, des hommes et des femmes qui l’ont construit et qui le font vivre', détaillent les commissaires. Pour la première fois, à Martigny, ces clichés en côtoient d'autres, inédits, rapportés de ses périples au Canada, en Asie ou en Bretagne.

En ce lundi, premier jour d'ouverture du musée après leur fermeture forcée due à la seconde vague de l'épidémie de covid-19, l'ambiance est plutôt intimiste, constate Keystone-ATS. Vers 11h00, quatre ou cinq visiteurs exploraient l'exposition.

Photographe 'tout terrain', Michel Darbellay a réalisé dès 1959 des milliers de cartes postales, des portraits d'identité, des images publicitaires ou encore des photos de mariages ou de baptêmes. A côté de son activité commerciale, il a également immortalisé le Valais de manière plus personnelle.

600'000 photographies

Le résultat de ces années de travail constitue un imposant fonds d'archives de 600'000 photographies et une septantaine de films documentaires. Il a été confié en 2010 à la Médiathèque Valais de Martigny et à la Fondation Pierre Gianadda pour ce qui la concerne.

Le photographe s'est éteint à l'âge de 83 ans. 'Nous déplorons la perte d'un grand photographe du Valais. Il savait 'magnifier les paysages, les choses quotidiennes grâce à l'emploi de la lumière' dont il avait appris le sens et l'importance auprès de son père Oscar Darbellay, grand cinéaste, peintre et photographe, avait alors déclaré Jean-Henry Papilloud, également historien et ancien directeur de la Médiathèque Valais de Martigny.

