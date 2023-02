La Fondation Beyeler expose dix toiles tardives de Picasso

La Fondation Beyeler, à Riehen (BS), expose dix toiles tardives de Pablo Picasso (1881-1973) dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire de la mort de l'artiste espagnol. Elles sont visibles de dimanche jusqu'au 1er mai.

Les dix oeuvres, toutes réalisées entre 1963 et 1973, proviennent de la collection Beyeler, de l'Anthax Collection Marx et de collections privées, a indiqué vendredi la fondation. Elles ont pour thème 'le peintre et son modèle'.

Alors qu'il est déjà âgé de plus de 80 ans, Picasso 'produit souvent plusieurs oeuvres par jour'. Il fait preuve 'd'une saisissante puissance créatrice, comme s'il cherchait à combattre l'âge et la diminution attenante de ses capacités de création artistique et corporelle', explique la Fondation Beyeler.

Le musée possède plus de trente oeuvres de Picasso, allant de la période cubiste précoce de 1907 aux travaux tardifs des années 1960. Outre les dix toiles tardives, les visiteurs peuvent aussi admirer dans les salles une quinzaine d'autres chefs-d'oeuvre du peintre espagnol provenant de la collection Beyeler et de l'Anthax Collection Marx.

/ATS