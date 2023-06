La « Dame à l'éventail » de Gustav Klimt bat un record de vente

Le tableau du plus célèbre des peintres autrichiens Gustav Klimt 'La Dame à l'éventail' a battu mardi à Londres le record d'une vente aux enchères en Europe. Il a été adjugé sous le marteau à 74 millions de livres sterling (plus de 86 millions d'euros).

La maison Sotheby's, qui a organisé la vente, avait présenté cette oeuvre, l'un des derniers tableaux réalisés par Klimt (1862-1918), comme 'non seulement la star de la saison estivale d'enchères à Londres, mais aussi l'une des plus belles et précieuses jamais offertes en Europe'.

Une fois ajouté les frais inhérents à la vente, l'acheteur, dont l'identité n'a pas été dévoilée, devra débourser plus de 86 millions d'euros.

La 'Dame à l'éventail' détrône ainsi le précédent record européen détenu depuis février 2010 par une sculpture du Suisse Alberto Giacometti, 'Homme qui marche I', qui s'était vendue à l'époque pour 65 millions de livres, déjà chez Sotheby's.

Gustav Klimt avait peint cette toile en 1917, une année avant sa mort en 1918 à 55 ans.

Le record mondial dans une vente aux enchères est également détenu par un tableau de Klimt, 'La forêt de bouleaux' (1903) vendu l'an dernier pour 104,5 millions de dollars (95,3 millions d'euros) chez Christie's à New York.

/ATS